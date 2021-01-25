SpaceX запустить прототип міжпланетного корабля Starship

Starship SN9, який обладнано трьома двигунами Raptor, здійснить «стрибок» на 12,5 км та керовано приземлиться на посадковий майданчи

Американська приватна космічна компанія Ілона Маска SpaceX запланувала здійснити запуск дев'ятого прототипу міжпланетного багаторазового космічного корабля Starship.

Пряма трансляція запуску ведеться на каналі NASA Spaceflight.

Очікується, що Starship SN9, який обладнано трьома двигунами Raptor, здійснить «стрибок» на 12,5 км та керовано приземлиться на посадковий майданчик поруч із місцем старту.

Дороги довкола космодрому SpaceX перекриті до 2:00 26 січня за київським часом, а отже запуск варто очікувати в цей проміжок часу.

Starship SN9 встановлено на пусковому комплексі біля містечка Бока Чика в штаті Техас.

Зазначимо, що 10 грудня SpaceX вперше провела масштабні льотні випробування Starship. Запуск на 12,5 кілометрів і управління ракетою при посадці пройшли вдало, але через замалий тиск палива швидкість приземлення була завеликою. Прототип вдарився об посадочний майданчик і вибухнув.