Друзям – все, ворогам – закон. Зеленський незаконно дав Богдану держохорону



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За Законом, право на державну охорону має вичерпне коло осіб. Андрій Богдан до них не належить

Ні сам Андрій Богдан, ні президент Володимир Зеленський не захотіли коментувати надання держохорони Богдану

Президент Володимир Зеленського своїм розпорядженням від 26 червня 2019 р. надав державну охорону керівнику свого Офісу Андрію Богдану попри те, що закон не передбачає такої можливості. Про це йдеться в сюжеті Максима Опанасенка для Bihus.Info.

При цьому, за спостереженнями журналістів Bihus.Info, Богдан у серпні та вересні використовував на своєму автомобілі «Тесла» держномери, що раніше були закріплені за мікроавтобусом, яким восени 2017-го працівники Управління державної охорони приїжджали охороняти та обслуговувати весілля сина тодішнього Генпрокурора Юрія Луценка.

У жовтні, після того як журналісти почали цікавитися держохороною та номерами прикриття Андрія Богдана, номери на «Теслі» були змінені на інші. А вже в листопаді, коли президент Володимир Зеленський давав традиційне інтерв’ю в цьому ж авто Богдана, номери на «Теслі» знову змінилися.

Джерело: Bihus.info