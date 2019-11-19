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    Думки вголос

    Як Коломойський зміцнює свій вплив

    • Сергій Фурса

      Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    • Розсилка
    Як Коломойський зміцнює свій вплив

    Державні компанії та суди підпорядковуються олігарху

    Мовою оригіналу

    Богдан говорит журналистам, что проклятый МВФ не верит честным парням и его трудно убедить в том, что Коломойский не влияет на власть.

    Да нет, пацаны, это же просто:

    • Коломойский не должен контролировать государственные кампании, в том числе Центрэнерго и угольную отрасль в частности
    • Суды не должны выносить безумные решения в пользу Коломомойского
    • Коломойский не должен получать электричество дешевле, чем другие участники рынка
    • Людей Коломойского нельзя назначать на государственные должности, в том числе губернаторами или министрами
    • Чиновники не должны говорить о компромиссах с олигархом, который должен налогоплательщикам 5,5 млрд долларов
    • Дела банкиров должны касаться прежде всего Приватбанка, как самого крупного кейса.

    Все очень просто. В МВФ же сидят умные парни, им все можно объяснить.

    В идеальном варианте так вообще можно принять закон об экстрадиции и выдать одного олигарха США. Но это в идеальном мире.

    Джерело: блог Сергія Фурси

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Ігор Коломойський МВФ США влада Андрій Богдан
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