Як Коломойський зміцнює свій вплив

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Державні компанії та суди підпорядковуються олігарху

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Богдан говорит журналистам, что проклятый МВФ не верит честным парням и его трудно убедить в том, что Коломойский не влияет на власть.

Да нет, пацаны, это же просто:

Коломойский не должен контролировать государственные кампании, в том числе Центрэнерго и угольную отрасль в частности

Суды не должны выносить безумные решения в пользу Коломомойского

Коломойский не должен получать электричество дешевле, чем другие участники рынка

Людей Коломойского нельзя назначать на государственные должности, в том числе губернаторами или министрами

Чиновники не должны говорить о компромиссах с олигархом, который должен налогоплательщикам 5,5 млрд долларов

Дела банкиров должны касаться прежде всего Приватбанка, как самого крупного кейса.

Все очень просто. В МВФ же сидят умные парни, им все можно объяснить.

В идеальном варианте так вообще можно принять закон об экстрадиции и выдать одного олигарха США. Но это в идеальном мире.

Джерело: блог Сергія Фурси

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