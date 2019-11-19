Як Коломойський зміцнює свій вплив
Державні компанії та суди підпорядковуються олігарху
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Богдан говорит журналистам, что проклятый МВФ не верит честным парням и его трудно убедить в том, что Коломойский не влияет на власть.
Да нет, пацаны, это же просто:
- Коломойский не должен контролировать государственные кампании, в том числе Центрэнерго и угольную отрасль в частности
- Суды не должны выносить безумные решения в пользу Коломомойского
- Коломойский не должен получать электричество дешевле, чем другие участники рынка
- Людей Коломойского нельзя назначать на государственные должности, в том числе губернаторами или министрами
- Чиновники не должны говорить о компромиссах с олигархом, который должен налогоплательщикам 5,5 млрд долларов
- Дела банкиров должны касаться прежде всего Приватбанка, как самого крупного кейса.
Все очень просто. В МВФ же сидят умные парни, им все можно объяснить.
В идеальном варианте так вообще можно принять закон об экстрадиции и выдать одного олигарха США. Но это в идеальном мире.
Джерело: блог Сергія Фурси
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