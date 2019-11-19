Зеленський сьогодні зустрінеться з прем’єром Чехії



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Прем'єрміністр Чехії Андрій Бабіш

Прем’єр Чехії та президент України зустрінуться з представниками ЗМІ о 12:45

Сьогодні президент України Володимир Зеленський зустрінеться з очільником уряду Чехії Андреєм Бабішем, який відучора перебуває в Україні з офіційним візитом. Про це повідомляє сайт президента України.

«19 листопада відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Чеської Республіки Андреєм Бабішем, який перебуває в Україні з офіційним візитом», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прем’єр Чехії та президент України зустрінуться з представниками ЗМІ о 12:45.

Зазначимо, що напередодні відльоту до України Бабіш відзначив важливість саміту «нормандської четвірки», який запланований 9 грудня, та направлений на розв’язання конфлікту на Донбасі.

«Майбутня 9 грудня зустріч лідерів України, Франції, Німеччини та Росії може мати принципове значення, — заявив Бабіш журналістам перед від’їздом з візитом до Києва. — Для всієї Європи було б дуже важливо, щоб ці переговори завершилися якимись конкретними результатами, допомогли знайти політичне рішення і нормалізувати відносини між Україною і Росією».

Слід зазначити, що візит прем'єр-міністра Чехії відбувається на тлі масових протестів проти самого Бабіша. Так, 16 листопада близько чверті мільйона людей прийняли участь в акції протеста в переддень річниці Оксамитової революції. Демонстранти, серед яких були й колишні дисиденти та учасники подій 1989 року, також критикували президента країни Мілоша Земана, якого, як і Бабіша, називали непридатним для посади.

Також повідомлялося, що прем'єр Чехії прийшов на річницю революції у краватці з російським триколором. Варто зауважити, що російський і чеський триколори складаються з однакових кольорів, але відрізняються порядком їх розміщення. У чеському триколорі - це біла, червона і синя горизонтальні смуги, а в російському - біла, синя і червона.

Як відомо, у Празі 17 листопада відбулася масова хода в пам'ять про студентської акції 17 листопада 1989 року, з якої почалися головні події Оксамитової революції. Події листопада-грудня 1989 року призвели до усунення від влади комуністичної партії та послідовної відмови від соціалістичного режиму в тодішній Чехословаччині. Попри початкові зіткнення демонстрантів з силами безпеки, революція здійснилася безкровно, що й стало основою для її назви – «оксамитова».

Напередодні 30-річчя революції чверть мільйона чехів провели у Празі антиурядовий мітинг. Мітингувальники вимагали відставки прем'єрміністра країни Андрія Бабіша і міністра юстиції Марії Бенешової.