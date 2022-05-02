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    Харків сьогодні. Дмитро Комаров зняв з дрона зруйновані будинки міста

    Окупанти досі продовжують обстрілювати Харків - Харків сьогодні. Дмитро Комаров зняв з дрона зруйновані будинки міста
    Окупанти досі продовжують обстрілювати Харків
    скріншот з відео

    Триває 68-й день повномасштабної війни Росії проти України

    Дмитро Комаров продовжує знімати на відео злочини російських військових. Цього разу він був у Харкові.

    «Харків. Салтівка, якою я її побачив. Узгоджений зліт дрона за спеціальним дозволом у певний час. Це лише кілька будинків. Так виглядає весь район. І гірше. Багато будинків пробиті наскрізь. Та й у решті Харкова немає необстріляних місць. Росіяни хочуть знищити Харків. Безпечних місць у місті немає. Взагалі. Тобто зовсім. Прилетіти може куди завгодно. Луплять градами, артою, ракетами. У центрі спокійніше, але ризик завжди скрізь», – розповів відомий телеведучий.

    За його словами, є й добрі новини: мінометами ворог уже не дістає, бо Збройні Сили України в Харкові та області впевнено та чітко відсувають нелюдів усе далі й далі від міста.

    «Приблизно тиждень тому я не міг пройти відкритою місцевістю на Салтівці довше 7-10 хвилин – тут же по нам летіли міни. Наразі злочинці з Росії вже не дістають мінами до Харкова, тому луплять містом із градів та важкої арти. Зносять Салтівку з лиця землі», – додав Комаров.

    Нагадаємо, у Харкові внаслідок ракетного удару з боку військ РФ сталася масштабна пожежа, яка повністю знищила підприємство з виробництва автомобільної хімії. Про пожежу повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України в Харківській області.

    Теги: Харків росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Харків сьогодні. Дмитро Комаров зняв з дрона зруйновані будинки міста