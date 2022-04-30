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    Події в Україні

    Окупанти ракетами знищили автохімічне підприємство в Харкові (фото)

    Підприємство згоріло вщент - Окупанти ракетами знищили автохімічне підприємство в Харкові (фото)

    Підприємство згоріло вщент

    фото: ДСНС

    На щастя, постраждалих немає

    У Харкові внаслідок ракетного удару з боку військ РФ сталася масштабна пожежа, яка повністю знищила підприємство з виробництва автомобільної хімії. Про пожежу повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України в Харківській області.

    «Вночі 30 квітня внаслідок ворожих обстрілів сталися пожежі у складській будівлі, що у Немишлянському районі міста Харкова. Площа пожежі становила близько 6 тис. кв. м. На місці події працювали 12 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 50 чоловік особового складу ДСНС. Пожежу вдалось повністю приборкати о 17:05», – йдеться у повідомленні.

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    Підприємство згоріло вщент. фото: ДСНС
    Підприємство згоріло вщент. фото: ДСНС
    Підприємство згоріло вщент. фото: ДСНС
    Підприємство згоріло вщент. фото: ДСНС

    За попередніми даними, загиблих та постраждалих немає.

    Нагадаємо, уночі 30 квітня стало відомо, що у Харкові лунають вибухи.

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    Теги: Харків пожежа росія окупанти ДСНС війна Україна чоловік окупація #stoprussia
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    Окупанти ракетами знищили автохімічне підприємство в Харкові (фото)