Окупанти ракетами знищили автохімічне підприємство в Харкові (фото)

На щастя, постраждалих немає

У Харкові внаслідок ракетного удару з боку військ РФ сталася масштабна пожежа, яка повністю знищила підприємство з виробництва автомобільної хімії. Про пожежу повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України в Харківській області.

«Вночі 30 квітня внаслідок ворожих обстрілів сталися пожежі у складській будівлі, що у Немишлянському районі міста Харкова. Площа пожежі становила близько 6 тис. кв. м. На місці події працювали 12 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 50 чоловік особового складу ДСНС. Пожежу вдалось повністю приборкати о 17:05», – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, уночі 30 квітня стало відомо, що у Харкові лунають вибухи.

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