Як Україна відновлюватиме економіку: Єрмак оприлюднив дев’ять принципів

Українську економіку будуть відбудовувати в основному українські компанії, а одним із ключових факторів має стати членство країни у Євросоюзі

Комітет Верховної Ради з економрозвитку отримав план відновлення економіки України

Офіс президента та Кабінет міністрів України розробили план відновлення вітчизняної економіки і презентували його у профільному комітеті парламенту. Дев’ять ключових принципів, на яких побудований цей план, оприлюднив у Telegram голова президентської канцелярії Андрій Єрмак.

Згідно із цими принципами, Україна прагне повного доступу до ринків Євросоюзу та Великої сімки. Єрмак нагадав, що Велика Британія та ЄС уже скасовують імпортні мита на українські товари. «Очікуємо на аналогічні дії з боку урядів США, Японії, Канади», – заявив Єрмак.

План пропонує серйозно трансформувати українську економіку. Зокрема, ключовими чинниками відновлення повноцінного економічного життя мають стати дерегуляція та лібералізація. Український бізнес має змінити логістичні маршрути, переключившись на Захід.

План також стверджує такі принципи, як розвиток ВПК (зокрема, завдяки отриманню відповідних технологій для профільних українських підприємств), перехід з експорту сировини до її переробки всередині країн, збільшення видобутку вітчизняного газу і розвиток атомної енергетики тощо.

Єрмак зазначив, що мінімум 60% компаній, які будуть відновлювати українську економіку, представлятимуть саме нашу країну. Це, на його думку, також надасть поштовх вітчизняній економіці,зокрема, створенням нових робочих місць.

Також план відновлення економіки України передбачає такий політичний крок, як отримання статусу кандидата в члени Євросоюзу, а потім і повноцінне членство у ЄС.

Нагадаємо, уряд уже запланував зробити Україну енергонезалежною впродовж п’яти років.

Втім, зараз загальні втрати економіки України через війну уже сягнули позначки $600 млрд.

Голова українського уряду Денис Шмигаль назвав джерела фінансування для відбудови країни. Скажімо, зруйноване житло планується відбудувати коштом конфіскованих активів РФ та іноземних донорів.