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    «Інтерсіті», їдучи до Харкова, зламався посеред поля (відео)

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    &laquo;Інтерсіті&raquo;&nbsp;зламався посеред поля&nbsp; - «Інтерсіті», їдучи до Харкова, зламався посеред поля (відео)
    «Інтерсіті» зламався посеред поля 

    Люди понад півтори години очікували, поки ремонтники усунуть проблему

    У селищі Чутове Полтавської області посеред поля зламався потяг «Інтерсіті», який прямував до Харкова.

    Відео з місця інциденту оприлюднив харківський паблік «ХС».

    «Всіх пасажирів вивели пастися на природу. Інформації щодо тривалості ремонту ніхто не дає, але курять вже 1,5 години. Такі справи», - йдеться у підписі.

    Раніше повідомлялося, що іграшка зупинила швидкісний Інтерсіті. «Укрзалізниця» просить більше так не жартувати.

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