«Інтерсіті», їдучи до Харкова, зламався посеред поля (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Інтерсіті» зламався посеред поля

Люди понад півтори години очікували, поки ремонтники усунуть проблему

У селищі Чутове Полтавської області посеред поля зламався потяг «Інтерсіті», який прямував до Харкова.

Відео з місця інциденту оприлюднив харківський паблік «ХС».

«Всіх пасажирів вивели пастися на природу. Інформації щодо тривалості ремонту ніхто не дає, але курять вже 1,5 години. Такі справи», - йдеться у підписі.

Раніше повідомлялося, що іграшка зупинила швидкісний Інтерсіті. «Укрзалізниця» просить більше так не жартувати.