Кожна четверта дитина в українських школах зазнає знущань (дослідження)

Прямо або опосередковано до булінгу причетні 80% українських школярів. Щочетверта дитина зазнає знущань

Представники Українського інституту дослідження екстремізму Олег Зарубінський, Богдан Петренко та Юлія Чудновець презентували дослідження щодо булінгу серед дітей. Кожна українська дитина постійно зазнає кпин та стусанів від однолітків. Україна посідає 4 місце в Європі за рівнем прояву підліткової агресії. Попереду – Росія, Албанія та



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Булінг в школах

Прямо або опосередковано до булінгу причетні 80% українських школярів. Щочетверта дитина зазнає знущань

Представники Українського інституту дослідження екстремізму Олег Зарубінський, Богдан Петренко та Юлія Чудновець презентували дослідження щодо булінгу серед дітей.

Кожна українська дитина постійно зазнає кпин та стусанів від однолітків. Україна посідає 4 місце в Європі за рівнем прояву підліткової агресії. Попереду – Росія, Албанія та Білорусь.

У світовому рейтингу Україна на 7-мій сходинці за кількістю переслідувачів та на 9-тій – за кількістю жертв цькування серед 15-річних. Прямо або опосередковано до булінгу причетні 80% українських школярів. Щочетверта дитина зазнає знущань.

Джерело: ТСН