Так простіше убивати. Про роль «клікух» у шкільному насиллі

Дегуманізація і деперсоналізація – це спроба виправдати ненависть, насилля, власний садизм

Сучасні війни простіші. Тобі не треба дивитись в обличчя ворогові. Солдат у більшості випадків не бачить тих смертей, які несе його зброя. Тобі вже немає потреби дивитись у вічі людині, з якої ти витягуєш свій меч. Так простіше. Психологічно простіше убивати. Ворог деперсоналізується. Понад те, ти вбиваєш не людину. Ти вбиваєш «нацистську

Богдан Петренко Заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму

Богдан Петренко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Насилля у школі

Дегуманізація і деперсоналізація – це спроба виправдати ненависть, насилля, власний садизм

Сучасні війни простіші. Тобі не треба дивитись в обличчя ворогові. Солдат у більшості випадків не бачить тих смертей, які несе його зброя. Тобі вже немає потреби дивитись у вічі людині, з якої ти витягуєш свій меч. Так простіше. Психологічно простіше убивати. Ворог деперсоналізується.

Понад те, ти вбиваєш не людину. Ти вбиваєш «нацистську свиню», «насильників», «бандитів». В українській є чудове слово – «нелюдь». Саме воно є показником того, що відбувається з твоїм противником. Він дегуманізується, перестає бути людиною. Кожен опонент, який стає ворогом, проходить цю стадію. І не важливо чи це справжня війна, чи довготривале протистояння з сусідом за межу, з протилежного боку – завжди морально гірші індивіди. Нелюди.

У Філіпа Зімбардо є дослідження про Стенфордський тюремний експеримент. Так ось, він говорить, що осіб спеціально позбавляють власного імені, їх дегуманізують через присвоєння номера. Так само дегуманізують свою особистість ті, хто застосовує насилля. У Зімбардо, наприклад, - це відбувається через дзеркальні окуляри, які стають психологічною бронею, що захищає твою особистість. І дає змогу застосовувати зло щодо інших. Я думаю можна піти далі – псевдоніми, позивні. На кшталт Гіві, Стрелкова чи Сталіна. Вони створили додаткову особистість, яка реалізує зло. Роблячи (на рівні особистого сприйняття) і Толстих, і Джугашвілі, і Гіркіна позитивними персонажами. Саме тому протестувальники застосовували балаклави – це не лише засіб уникнути відповідальності перед законом, це – засіб уникнути відповідальності перед собою.

Саме тому українці перетворились на «фашистів» у Росії. «Поганяло» замінює необхідність думати. «Фашист» - «нелюд». А емоціями досить просто керувати. І спрямовувати ненависть. Бо ми ж уже не «брати-українці», як «фашистів» нас можна убивати.

Дегуманізація і деперсоналізація – це спроба виправдати і ненависть та насилля, що застосовується до жертв, і власний садизм.

До чого тут шкільне насилля? До того, що всі ці власні круті «клікухи» чи поганяла для інших – по змісту мало чим відрізняються від великої політики. Ба більше, чи не з дитинства у нас закладена здатність привласнювати і роздавати прізвиська?

Тому в епоху інтернет-анонімності, досить просто вести пресинг реальної людини, ховаючись за «лівим» акаунтом. Це вже не я, це хтось інший. І не важливо, що сталось з тим, хто сидить по той бік екрана. Це не я його вбивав.

Та ви маєте розуміти, що якщо від ваших дій постраждає людина, то скільки б ви себе не виправдовували іншою реальністю, винними будете ви.

І якщо ти хочеш зупинити насилля у класі, в своєму колективі, але не знаєш з чого почати, спробуй «бика» і «лоха» називати їх власними іменами. Саша чи Вася. І можливо це стане початком до змін. Початком, але – не панацеєю.

Український інститут дослідження екстремізму та Інформаційне агентство «Главком» за підтримки Уповноваженого президента України з прав дитини презентують спеціальний проект з протидії булінгу в школі «Стоп шкільний терор» («Безпечна школа»)

Ми зібрали найкращих експертів з проблеми насилля у школі: дитячих та шкільних психологів, законодавців, керівників державних структур, що займаються проблемами дитинства, експертів з юриспруденції, науковців та громадських діячів, які поділяться практичними навичками та теоретичними знаннями зі способів протидії булінгу і порадять батькам і дітям, як протидіяти психологічному та фізичному насиллю в школі. Свої життєві історії, пов'язані із знущанням у школі, розкажуть також відомі люди, зірки шоу-бізнесу, політики та звичайні батьки, які змогли знайти рецепти протидії шкільному терору.

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