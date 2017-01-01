Злісних неплатників аліментів відправлятимуть прибирати кладовища

Боржників, які не мають майна та коштів для сплати аліментів, будуть примусово притягнути до суспільних робіт у місцевих громадах

Міністерство юстиції України пропонує Верховній Раді посилити покарання батькам, які злісно ухиляються від сплати аліментів, зокрема, ввести автоматичну заборону виїзду за кордон та примусові суспільні роботи. Про це в ефірі «Прямого» повідомив міністр юстиції Павло Петренко. «Перше: якщо ти системно не платиш



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Батько, який ухиляється від сплати аліментів

Боржників, які не мають майна та коштів для сплати аліментів, будуть примусово притягнути до суспільних робіт у місцевих громадах

Міністерство юстиції України пропонує Верховній Раді посилити покарання батькам, які злісно ухиляються від сплати аліментів, зокрема, ввести автоматичну заборону виїзду за кордон та примусові суспільні роботи.

Про це в ефірі «Прямого» повідомив міністр юстиції Павло Петренко.

«Перше: якщо ти системно не платиш аліменти понад шість місяців — запроваджується заборона виїзду за кордон. На підставі постанови відповідного виконавця яка направляється до прикордонної служби. Розвію міф, що начебто мати чи батько, який отримав рішення про стягнення аліментів, це рішення сховає, а через шість місяців прийде і заблокує виїзд. Ми прописали в законі другого читання, що така заборона застосовується, якщо шість місяців ухилявся від сплати аліментів боржник — тоді до нього застосовується така санкція. Така заборона буде стосуватись лише злісних неплатників аліментів. Хочу заспокоїти тих, хто має рішення або борг перед банком чи штраф перед патрульної поліцією — до вас такі автоматичні заборони не будуть застосовуватися», - розповів міністр.

Він також зазначив, що боржників, які не мають майна та коштів для сплати аліментів, будуть примусово притягнути до суспільних робіт у місцевих громадах.

«Друге: ми запроваджуємо таку інновацію як суспільно-корисні роботи. Якщо в тебе формально немає ніякого майна, 12 місяців не платиш — виконавець складає постанову, суд приймає рішення і відправляє тебе до місцевої громади і ти будеш прибирати вулиці, фарбувати будинки, прибирати кладовища. А місцева громада, яка має на це бюджет, буде платити на рахунок дитини твій борг по аліментам. Такого раніше не було», - наголосив Петренко.

Він висловив сподівання, що народні депутати найближчим часом ухвалять в другому читанні законопроект про посилення захисту прав дітей за допомогою нового порядку примусового стягнення заборгованості по сплаті аліментів.

Нагадаємо, уряд збільшив мінімальний розмір аліментів на одну дитину з 30% до 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

16 листопада Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроект, що посилює відповідальність за несплату аліментів.