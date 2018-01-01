«Кремлівська доповідь» США: хто з оточення Путіна потрапить у чорний список?

На друзів Путіна можуть очікувати серйозні проблеми

Російські бізнесові та політичні еліти нервують в очікуванні так званої «Кремлівської доповіді», яку мають представити у Вашингтоні. У близьких до Путіна чиновників та бізнесменів з цього списку можуть виникнути серйозні проблеми, вважають експерти. Bloomberg повідомляв, що деякі росіяни, які вважають себе кандидатами



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Володимир Путін

На друзів Путіна можуть очікувати серйозні проблеми

Російські бізнесові та політичні еліти нервують в очікуванні так званої «Кремлівської доповіді», яку мають представити у Вашингтоні.

У близьких до Путіна чиновників та бізнесменів з цього списку можуть виникнути серйозні проблеми, вважають експерти.

Bloomberg повідомляв, що деякі росіяни, які вважають себе кандидатами на включення в «Кремлівське досьє», вже провели «стрес-тести», вивчаючи можливі наслідки. Інші позбавляються від активів в юрисдикції США.

Джерело: Deutsche Welle