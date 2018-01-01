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    «Кремлівська доповідь» США: хто з оточення Путіна потрапить у чорний список?

    На друзів Путіна можуть очікувати серйозні проблеми
    Російські бізнесові та політичні еліти нервують в очікуванні так званої «Кремлівської доповіді», яку мають представити у Вашингтоні. У близьких до Путіна чиновників та бізнесменів з цього списку можуть виникнути серйозні проблеми, вважають експерти. Bloomberg повідомляв, що деякі росіяни, які вважають себе кандидатами
    • Сьогодні, 18:28
    • Розсилка
    Володимир Путін
    Володимир Путін

    На друзів Путіна можуть очікувати серйозні проблеми

    Російські бізнесові та політичні еліти нервують в очікуванні так званої «Кремлівської доповіді», яку мають представити у Вашингтоні.

    У близьких до Путіна чиновників та бізнесменів з цього списку можуть виникнути серйозні проблеми, вважають експерти.

    Bloomberg повідомляв, що деякі росіяни, які вважають себе кандидатами на включення в «Кремлівське досьє», вже провели «стрес-тести», вивчаючи можливі наслідки. Інші позбавляються від активів в юрисдикції США.

    Джерело: Deutsche Welle

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