«Кремлівська доповідь» США: хто з оточення Путіна потрапить у чорний список?
- Сьогодні, 18:28
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Володимир Путін
На друзів Путіна можуть очікувати серйозні проблеми
Російські бізнесові та політичні еліти нервують в очікуванні так званої «Кремлівської доповіді», яку мають представити у Вашингтоні.
У близьких до Путіна чиновників та бізнесменів з цього списку можуть виникнути серйозні проблеми, вважають експерти.
Bloomberg повідомляв, що деякі росіяни, які вважають себе кандидатами на включення в «Кремлівське досьє», вже провели «стрес-тести», вивчаючи можливі наслідки. Інші позбавляються від активів в юрисдикції США.
Джерело: Deutsche Welle