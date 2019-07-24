Мільярд переглядів: кліп Queen побив рекорд на YouTube
Гурт Queen встановив рекорд для роликів, записаних до 1990-х років
Кліп Queen до композиції Bohemian Rhapsody набрав понад мільярд переглядів на офіційному каналі групи на YouTube.
Це рекорд для роликів, записаних до 1990-х років, сказано у блозі відеохостингу.
Музиканти подякували своїм шанувальникам за підтримку у Facebook і вирішили відзначити подію зйомками трьох нових музичних кліпів.
Активні учасники Queen Браян Мей і Роджер Тейлор запропонували всім охочим взяти участь у зйомках. Для цього вони запустили конкурс You Are The Champions.
«Якщо ви музикант, співак, танцюрист, художник або просто хочете повеселитися. Зайдіть на youarethechampions.com, щоб дізнатися більше», - зазначено в повідомленні.
Також музиканти групи подякували YouTube за те, що запис про рекорд було розміщено на гігантському екрані на Таймс-Сквер у Нью-Йорку.
До слова, серіал «Гра престолів» претендує на премію Emmy одразу в 32 номінаціях, що є рекордом. Міні-серіал від HBO «Чорнобиль» отримав 19 номінацій.