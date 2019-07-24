  1. Головна
  2. Відео

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Відео

    Мільярд переглядів: кліп Queen побив рекорд на YouTube

    • Розсилка
    <div class="post-item__photo-author">Кліп до Bohemian Rhapsody набрав більше мільярда переглядів на YouTube</div> - Мільярд переглядів: кліп Queen побив рекорд на YouTube
    Кліп до Bohemian Rhapsody набрав більше мільярда переглядів на YouTube
    Фото: facebook.com/Queen

    Гурт Queen встановив рекорд для роликів, записаних до 1990-х років

    Кліп Queen до композиції Bohemian Rhapsody набрав понад мільярд переглядів на офіційному каналі групи на YouTube.

    Це рекорд для роликів, записаних до 1990-х років, сказано у блозі відеохостингу.

    Музиканти подякували своїм шанувальникам за підтримку у Facebook і вирішили відзначити подію зйомками трьох нових музичних кліпів.

    Активні учасники Queen Браян Мей і Роджер Тейлор запропонували всім охочим взяти участь у зйомках. Для цього вони запустили конкурс You Are The Champions.

    «Якщо ви музикант, співак, танцюрист, художник або просто хочете повеселитися. Зайдіть на youarethechampions.com, щоб дізнатися більше», - зазначено в повідомленні.

    Також музиканти групи подякували YouTube за те, що запис про рекорд було розміщено на гігантському екрані на Таймс-Сквер у Нью-Йорку.

    До слова, серіал «Гра престолів» претендує на премію Emmy одразу в 32 номінаціях, що є рекордом. Міні-серіал від HBO «Чорнобиль» отримав 19 номінацій.

    Читайте також
    музика Нью-Йорк рекорд YouTube
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ