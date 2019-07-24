Мільярд переглядів: кліп Queen побив рекорд на YouTube



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Кліп до Bohemian Rhapsody набрав більше мільярда переглядів на YouTube Фото: facebook.com/Queen

Гурт Queen встановив рекорд для роликів, записаних до 1990-х років

Кліп Queen до композиції Bohemian Rhapsody набрав понад мільярд переглядів на офіційному каналі групи на YouTube.

Це рекорд для роликів, записаних до 1990-х років, сказано у блозі відеохостингу.

Музиканти подякували своїм шанувальникам за підтримку у Facebook і вирішили відзначити подію зйомками трьох нових музичних кліпів.

Активні учасники Queen Браян Мей і Роджер Тейлор запропонували всім охочим взяти участь у зйомках. Для цього вони запустили конкурс You Are The Champions.

«Якщо ви музикант, співак, танцюрист, художник або просто хочете повеселитися. Зайдіть на youarethechampions.com, щоб дізнатися більше», - зазначено в повідомленні.

Також музиканти групи подякували YouTube за те, що запис про рекорд було розміщено на гігантському екрані на Таймс-Сквер у Нью-Йорку.

До слова, серіал «Гра престолів» претендує на премію Emmy одразу в 32 номінаціях, що є рекордом. Міні-серіал від HBO «Чорнобиль» отримав 19 номінацій.