«Чорнобиль» отримав 19 номінацій премії Emmy, «Гра престолів» — рекордні 32



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Серіал «Гра престолів» був включений у 32 номінації

Серіал «Гра престолів» претендує на премію Emmy одразу в 32 номінаціях, що є рекордом. Міні-серіал від HBO «Чорнобиль» отримав 19 номінацій.

Про це повідомляє Associated Press.

За звання найкращого драматичного серіалу «Гра престолів» побореться з такими шоу: «Краще подзвоніть Солу», «Охоронець», «Вбиваючи Єву», «Озарк», «Поза», «Спадкоємці», «Це ми».

У номінації кращий міні-серіал представлені «Чорнобиль», «Фессі/Вердон», «Втеча з в'язниці Даннемора», «Гострі предмети» та «Коли вони нас побачать».

Загалом після «Гри престолів» за кількістю номінацій йде серіал «Дивовижна місіс Мейзел» (20), а «Чорнобиль» на третьому місці.

Серед стрімінгових сервісів лідерами є HBO (137 номінацій), Netflix (117) та NBC (58).

Emmy — престижна американська телевізійна премія, яка вважається еквівалентом «Оскара», який вручають стрічкам з великого екрану.

Переможці стануть відомі 22 вересня.