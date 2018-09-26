Міністр закордонних справ Австрії розповіла, чому танцювала з Путіним на своєму весіллі



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Карін Кнайсль та Володимир Путін на весіллі

Кнайсль не раз висловлювалася на користь діалогу між Європою і Росією

Міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайсль розповіла, навіщо запросила Володимира Путіна на своє весілля і танцювала з ним. А також чи підтримує санкції ЄС проти Росії за анексований Крим.

Нагадаємо, 53-річна міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайсль вийшла заміж за 65-річного бізнесмена Вольфганга Майлінгера. Весілля було б малопримітним, якби за тиждень до нього раптом не з'ясувалося, що на ньому буде присутній президент Росії Володимир Путін.

Кнайсль займає пост глави австрійського МЗС з зими. Вона не раз висловлювалася на користь діалогу між Європою і Росією.

Весілля пройшло в селі Гамільц на півдні Австрії. Серед гостей було багато членів австрійського уряду. На фото також потрапив глава ОПЕК Мохаммед Баркіндо і члени австрійських правих партій.

Путін привітав молодят і станцював з нареченою.

Джерело: Deutsche Welle