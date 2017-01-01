Місцями «корупційної слави»: хто і як отримує підряди у Запоріжжі

В екскурсії взяли участь запорізькі активісти та журналісти

26 грудня у Запоріжжі відбулася екскурсія «Місцями корупційної слави Запоріжжя», організована місцевим осередком громадської організації «Дій», що займається моніторингом діяльності місцевих органів самоврядування. [READ_MORE] Організатори туру твердять, що з приходом до влади в місті почали активно отримувати



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мер Запоріжжя Володимир Буряк

В екскурсії взяли участь запорізькі активісти та журналісти

26 грудня у Запоріжжі відбулася екскурсія «Місцями корупційної слави Запоріжжя», організована місцевим осередком громадської організації «Дій», що займається моніторингом діяльності місцевих органів самоврядування.

Організатори туру твердять, що з приходом до влади в місті почали активно отримувати замовлення на роботи та вигравати тендери фірми, які співпрацюють із комбінатом «Запоріжсталь», де раніше посаду головного інженера обіймав мер Запоріжжя Володимир Буряк.

Саме такі об’єкти під час автобусного туру і показали представники «Дій», розповівши учасникам заходу, скільки, на які роботи і яким чином здобули тендери фірми з орбіти підприємства, де працював міський голова. В екскурсії взяли участь запорізькі активісти та журналісти.

Джерело: Радіо Свобода