Активісти збираються зустріти у «Борисполі» звільнених з полону українців

Звільнених з полону українців привезуть на військовий аеродром «Борисполя»

Активісти організували акцію «Зустрінь своїх»: люди самотужки організовуються групами, якими виїжджатимуть до військового аеродрому «Борисполя» ввечері 27 грудня, щоб зустріти звільнених з полону українців. У рамках заходу організатори запустять безкоштовні автобуси до аеропорту, які курсуватимуть зі станції метро



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Звільнених полонених мають привезти на аеродром у Києві сьогодні близько 19-ї години

Звільнених з полону українців привезуть на військовий аеродром «Борисполя»

Активісти організували акцію «Зустрінь своїх»: люди самотужки організовуються групами, якими виїжджатимуть до військового аеродрому «Борисполя» ввечері 27 грудня, щоб зустріти звільнених з полону українців.

У рамках заходу організатори запустять безкоштовні автобуси до аеропорту, які курсуватимуть зі станції метро «Бориспільська», написав у Facebook один з ініціаторів акції Юрій Гудименко.

«По-перше, тепло одягніться. Це не термінал з VIP-зоною і кавою по сто гривень за чашку. Тому беріть з собою термоси з гарячим чаєм, а ще - прапори, кульки, квіти і плакати, якщо захочете. Для людей це неймовірне свято, друге народження», — зазначив активіст.

Звільнених з полону привезуть на військовий аеродром «Борисполя» близько 19-ї години, припускають організатори.

Нагадаємо, 25 грудня стало відомо, що обмін заручниками за формулою «306 на 74» відбудеться у середу, 27 грудня. Його час і місце не повідомляють з міркувань безпеки. Проте ватажок бойовиків Олександр Захарченко заявив, що обмін планується о 13:00. Передбачається, що Україна передасть бойовикам тих осіб, звільнення яких не суперечить законодавству.

За словами координатора групи щодо обміну полоненими «Патріот» Олега Котенко, українська сторона не знає, кого звільнять з полону бойовиків.

Президент України Петро Порошенко доручив забезпечити звільнених українців медичною допомогою, а також оперативно доставити їх до власних родин.

26 грудня Порошенко провів зустріч із рідними заручників, які перебувають у полоні.

Ввечері того ж дня на Донбас вилетіла група української влади для обміну полоненими.