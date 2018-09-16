Моторошні фото та відео смертоносного тайфуну Мангхут
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Тайфун переламав кран, наче сірник
Жителі постраждалого від тайфуну Мангхут Гонконгу публікують у соцмережах моторошні фото та відео наслідків смертоносної негоди.
На кадрах видно руйнування будівель – навіть хмарочосів, вирвані з коренем величезні дерева, затоплення вулиць.
Зокрема, потужним вітром розламало навпіл кран.
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Близько півмільйона людей евакуювали з семи міст китайської провінції Гуандун. У Гонконгу влада закликала людей уникати гавані Вікторія, де вирує шторм.
Зранку 16 вересня було відомо, що внаслідок тайфуну Мангхут на Філіппінах загинули щонайменше 25 осіб. Потім стало відомо, що на Філіппінах унаслідок потужного тайфуну Мангхут щонайменше 36 людей загинули, ще десятки постраждали від зсувів ґрунту.