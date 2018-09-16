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    Моторошні фото та відео смертоносного тайфуну Мангхут

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    Наслідки тайфуну у Гонконгу - Моторошні фото та відео смертоносного тайфуну Мангхут
    Фото: tonywo / Instagram
    Наслідки тайфуну у Гонконгу

    Тайфун переламав кран, наче сірник

    Жителі постраждалого від тайфуну Мангхут Гонконгу публікують у соцмережах моторошні фото та відео наслідків смертоносної негоди.

    На кадрах видно руйнування будівель – навіть хмарочосів, вирвані з коренем величезні дерева, затоплення вулиць.

    Зокрема, потужним вітром розламало навпіл кран. 

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    Typhoon mangkhut vibes #typhoonmangkhut #mangkhut #china #strong #wind #news #bbc #timesofindia #asianetnews #shenzhen

    Допис, поширений flyingbeard (@contryfellow)

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    #тайфунмангхут#тайфун#гонконг#мангхут#typhoonmangkhut#typhoon#mangkhut и проходите по последнему хэштегу без слов...

    Допис, поширений Dasha Povedskaya (@dashulya_snadina)

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    Fuck! All these beautiful huge trees down in the neighborhood! This sad beast hit our building... half way thru this #typhoonmangkhut #sheungwan

    Допис, поширений Jeffrey Pearson (@jeffrado)

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    Risen water levels after typhoon. . . . . . . #mangkhut #supertyphoonmangkhut #hongkong #typhoonmangkhut #hongkonginsta #hurricane #thekong #homekong #typhoon

    Допис, поширений Sanday KC (@sandaykc)

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    HK under typhoon . #Mangkhut. Resource from internet

    Допис, поширений @virgokf 

    Близько півмільйона людей евакуювали з семи міст китайської провінції Гуандун. У Гонконгу влада закликала людей уникати гавані Вікторія, де вирує шторм.

    Зранку 16 вересня було відомо, що внаслідок тайфуну Мангхут на Філіппінах загинули щонайменше 25 осіб. Потім стало відомо, що на Філіппінах унаслідок потужного тайфуну Мангхут щонайменше 36 людей загинули, ще десятки постраждали від зсувів ґрунту.

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