На Китай обрушився смертоносний тайфун



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Тайфун Мангхут вбив на Філіппінах 25 осіб

Тайфун Мангхут після прориву через Філіппіни «прилетів» до Гонконгу і китайського узбережжя, набравши силу над Південно-Китайським морем. На Філіппінах загинули не менше 25 осіб. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на владу Філіппін.

«В результаті потужного тайфуну на Філіппінах загинули щонайменше 25 людей, у тому числі двоє маленьких дітей. Більшість загиблих стали жертвами зсувів у гірських районах, 13 - зникли безвісти», - йдеться в повідомленні.

«Зсуви сталися в той час, коли деякі жителі вже повернулися в свої будинки після тайфуну. Зі стихією зіткнулися 5,7 мільйона осіб, і більшість з них були підготовлені», - сказав координатор реагування на лиха Френсіс Толентино.

Тропічний циклон Мангхут вважається найсильнішим, який вразив регіон в цьому році.

Нагадаємо, в ніч на суботу тайфун обрушився на місто Баггао. Тайфун Мангхут сильніше, ніж ураган Флоренс, який вийшов на Східне узбережжя США. Його потужність еквівалентна урагану максимальної п'ятої категорії. Максимальна швидкість вітру досягала 285 кілометрів на годину.

Джерело: Укрінформ