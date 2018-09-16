Надійшли нові дані про тайфун Мангхут. На Філіппінах уже 36 смертей



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Фото: EPA Наслідки Тайфуну на Філіппінах

Евакуювали близько півмільйона людей

На Філіппінах унаслідок потужного тайфуну Мангхут щонайменше 36 людей загинули, ще десятки постраждали від зсувів ґрунту. Про це повідомляє Associated Press.

Місцева поліція заявила, що 40 людей, в основному золотошукачі, залишилися заблокованими через зсуви ґрунту на півночі країни.

Близько півмільйона людей евакуювали з семи міст китайської провінції Гуандун. У Гонконгу влада закликала людей уникати гавані Вікторія, де вирує шторм.

У місті Тайшань китайської провінції Гуандун вітри посилилися до 162 км/год. Місцеві медіа повідомили, що потужний шторм підмив прибережний готель у місті Шенчжень.

Зранку 16 вересня було відомо, що внаслідок тайфуну Мангхут на Філіппінах загинули щонайменше 25 осіб.

Джерело: Громадське