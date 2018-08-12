Мураха спробував вкрасти діамант з ювелірного магазину в Італії
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Мураха з діамантом, скріншот з відео
Комаха просто намагається зробити свою королеву щасливою, жартують у соцмережах
Очевидці зняли відео, як в одному із італійський ювелірних магазинів мураха хотіла вкрасти діамант.
На ролику комаха прудко котить перед собою блискучий камінчик. Відповідне відео було розміщене у мережі.
Користувачів соцмереж дуже потішили спроби мурашки. У своїх коментарях під відео люди пишуть, що хотіли б мати особисту армію комах із такими вміннями у своєму розпорядженні.
«Треную мурах. Дорого», «Вона просто намагається зробити свою королеву щасливою», «А де можна купити парочку таких?» – пишуть жартівники.
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Джерело: 24 канал