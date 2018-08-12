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    Мураха спробував вкрасти діамант з ювелірного магазину в Італії

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    Мураха з діамантом, скріншот з відео - Мураха спробував вкрасти діамант з ювелірного магазину в Італії
    Мураха з діамантом, скріншот з відео

    Комаха просто намагається зробити свою королеву щасливою, жартують у соцмережах

    Очевидці зняли відео, як в одному із італійський ювелірних магазинів мураха хотіла вкрасти діамант.

    На ролику комаха прудко котить перед собою блискучий камінчик. Відповідне відео було розміщене у мережі.

    Користувачів соцмереж дуже потішили спроби мурашки. У своїх коментарях під відео люди пишуть, що хотіли б мати особисту армію комах із такими вміннями у своєму розпорядженні.

    «Треную мурах. Дорого», «Вона просто намагається зробити свою королеву щасливою», «А де можна купити парочку таких?» – пишуть жартівники.

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    Джерело: 24 канал

    кримінал Італія викрадення тварини
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