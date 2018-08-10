Неймовірні фото дикої природи, які демонструють людську жорстокість



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Ці фото змушують задуматися про жорстокість людської несвідомості по відношенню до природи

Одного разу Трой Мот залишив свою кар'єру в модній і комерційній фотографії, щоб повернутися до свого канадського коріння. Він провів кілька років, живучи в наметі посеред дикої природи. Його любов до місцевих пейзажів і свіжого повітря надихнула взятися за нову справу - зйомку диких тварин в природньому середовищі їх проживання.

Трой сильно прославився завдяки фотографії ведмедя, яка називається «Невидимий вершник - 2017».

На фото зображений ведмідь в оточенні палаючого сміття на звалищі, що знаходиться далеко від цивілізації. Люди, що приїжджають туди залишали своє сміття, після чого починали його спалювати. Крім цього ведмедя, фотограф бачив ще близько восьми. Всі вони виглядали дуже погано, у одного з них була обпечена мордочка - ведмеді харчувалися відходами з палаючих куп сміття.

Після того, як фотограф зробив легендарний знімок, він продовжив спостерігати за ведмедем. Тварина увійшло в палаючу яму зі сміттям, і більше звідти не поверталося. Трой сильно шкодує, що не зняв цього на камеру, але він не міг - рука не піднялася. Фотографія бентежить, змушуючи серйозно задуматися про жорстокість людської несвідомості по відношенню до природи.

В арсеналі фотографа величезна кількість кадрів з тваринами. На них видно дружбу між могутньої канадською флорою і фауною.