Навіть не смартквартира: у Токіо здають житло на 6 кв.м. (відео)

Хоч це і виглядає, ніби сцена з майбутнього, але жити в такому обмеженому просторі ще те завдання

Японці змушені вигадувати різні способи, як розмістити багато людей на маленькій площі.

Аби зекономити кошти на оренді житла, багато японців змушені винаймати крихітні квартири. Про це повідомляє ВВС.

У Токіо, де попит на землю та квадратні метри великий, як ніде в світі, архітектори та дизайнери інтер'єрів вчаться вміщати всі необхідні для життя речі в мінімальний простір. Так народжується цілий самобутній напрямок в архітектурі і мода на мінімалізм.