Японці закликають до «безжальних» дій проти Росії у ситуації із Курилами

Курильські острови вже понад 70 років є предметом суперечностей Японії і Росії

Жителі Японії впевнені, що країні доведеться почати війну з Росією заради поверння Курильських островів

Читачі інтернет-порталу Yahoo News Japan активно коментують заяву Сергія Лаврова про спільну господарську діяльность на Південних Курилах, запропоновану Японією.

Глава МЗС Росії виступив проти японської ініціативи, зазначивши, що вона передбачає роботу з відмінною від російської юридичною системою, що, в свою чергу, заборонено конституцією.

Багато користувачів мережі зійшлися на думці, що Японії давно пора змінити тактику у питанні «північних територій».

Так, один із коментаторів написав, що Москва ніколи не відмовиться від Курильських островів, тому спроби Токіо «догодити» їй не мають ніякого сенсу.

«Японія повинна перебудувати свою дипломатію, виходячи з того, що Курили не будуть повернуті або, принаймні, що Росія не має наміру цього робити», – вважає він.

Інший читач зазначив, що Токіо слід охолонути і переосмислити сформовану ситуацію, підкресливши, що поки японська дипломатія терпить поразку в Курильському питанні.

«Японії треба просто мовчки відступити. Не треба більше вживати ніяких дій. Прощайте!» – вважає дописувач.

Деякі юзери назвали колишнього прем'єр-міністра Сіндзо Абе винним у «заграваннях» із Москвою.

Інші запропонували «триматися від Росії подалі, так як співпраця з Японією лише посилює її і так розвинуті технологічні можливості».

Однак, далеко не всі читачі налаштовані миролюбиво. Так, багато коментаторів закликає Японію «почати діяти безжально» і ввести санкції проти Росії.

Деякі юзери впевнені, що Токіо зможе повернути «північні території», тільки почавши війну, в іншому випадку доведеться «терпіти приниження».

Обурені японці зазначають, що гроші, які йдуть на допомогу Росії, необхідно направити на розвиток сил самооборони.

«Росія є ворогом Японії більше ста років і може знищити країну, якщо японці будуть вести себе занадто наївно». «Росія вже не приховує своїх намірів. Японії також вже пора діяти безжально. Треба ввести проти неї жорсткі санкції за анексію Криму!» – закликають користувачі мережі.

Росія і Японія досі не підписали мирний договір після закінчення Другої світової війни. У 1956 році дві країни підписали Спільну декларацію, в якій СРСР погоджувався розглянути можливість передачі Японії островів Хабомаї і Шикотан після укладення мирного договору, а доля островів Кунашира та Ітурупа не обговорювалася. Москва розраховувала, що Спільна декларація поставить крапку в суперечці, однак Токіо вважав документ лише частиною вирішення проблеми, не відмовляючись від претензій на всі острови. Позиція російської сторони до теперішнього часу залишається незмінною: Курильські острови увійшли до складу СРСР за підсумками Другої світової війни. Однак Японія не раз заявляла, що СРСР порушив Пакт про нейтралітет, а значить Південні Курили («північні території», як їх називають у Токіо) окуповані незаконно.

Раніше уряд Японії висловив протест російській стороні через візит прем’єр-міністра РФ Михайла Мішустіна на острів Ітуруп.

Відзначимо, що восени минулого року прем’єр-міністр Японії Йосіхіде Суга в ході проведеної телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним повідомив про своє бажання вирішити територіальну проблему двох країн. Раніше він заявив, що Токіо «має обговорювати з РФ приналежність всіх південних Курил».

Також варто додати, що навесні 2020 року МЗС Японії повернуло в офіційні документи положення про повернення Курильських островів.