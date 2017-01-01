«Не було шансів вижити»: жертвами пожежі на Філіппінах стали 36 осіб

За словами рятувальників, у людей, які опинилися в приміщенні під час пожежі, не було шансів вижити: «ніхто не витримав би надзвичайного тепла та товстого чорного диму»

Під час пожежі у торговельному центрі міста Давао на Філіппінах загинули 36 осіб. Люди опинилися замкнутими в приміщенні. Як повідомляє АВС news, пожежа почалася увечері в п'ятницю на третьому поверсі торгового центру, в меблевому магазині. Вогонь швидко перекинувся і на четвертий поверх. Місце інциденту відвідав президент Філіппін Родріго



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Фото: The Associated Press Пожежа у торговельному центрі міста Давао

За словами рятувальників, у людей, які опинилися в приміщенні під час пожежі, не було шансів вижити: «ніхто не витримав би надзвичайного тепла та товстого чорного диму»

Під час пожежі у торговельному центрі міста Давао на Філіппінах загинули 36 осіб. Люди опинилися замкнутими в приміщенні.

Як повідомляє АВС news, пожежа почалася увечері в п'ятницю на третьому поверсі торгового центру, в меблевому магазині. Вогонь швидко перекинувся і на четвертий поверх.

Місце інциденту відвідав президент Філіппін Родріго Дутерте разом зі своєю дочкою Сарою. Вона - мер міста Давао, де сталася трагедія. Разом вони зустрілися з родичами загиблих та тими, кому вдалося вижити.

Причина займання наразі невідома. Триває розслідування.

За словами рятувальників, у людей, які опинилися в приміщенні під час пожежі, не було шансів: «ніхто не витримав би надзвичайного тепла та товстого чорного диму».

«Вони (пожежники, - ред.) сказали, що шанси на виживання дорівнюють нулю» - заявила мер міста Давао.

Нагадаємо, замкнених людей намагалися врятувати до 3:30 суботи за місцевим часом. Кількість жертв спочатку оцінювалася від 25 до 35 осіб.