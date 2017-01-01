«Не було шансів вижити»: жертвами пожежі на Філіппінах стали 36 осіб
- Сьогодні, 00:56
-
Розсилка
За словами рятувальників, у людей, які опинилися в приміщенні під час пожежі, не було шансів вижити: «ніхто не витримав би надзвичайного тепла та товстого чорного диму»
Під час пожежі у торговельному центрі міста Давао на Філіппінах загинули 36 осіб. Люди опинилися замкнутими в приміщенні.
Як повідомляє АВС news, пожежа почалася увечері в п'ятницю на третьому поверсі торгового центру, в меблевому магазині. Вогонь швидко перекинувся і на четвертий поверх.
Місце інциденту відвідав президент Філіппін Родріго Дутерте разом зі своєю дочкою Сарою. Вона - мер міста Давао, де сталася трагедія. Разом вони зустрілися з родичами загиблих та тими, кому вдалося вижити.
Причина займання наразі невідома. Триває розслідування.
За словами рятувальників, у людей, які опинилися в приміщенні під час пожежі, не було шансів: «ніхто не витримав би надзвичайного тепла та товстого чорного диму».
«Вони (пожежники, - ред.) сказали, що шанси на виживання дорівнюють нулю» - заявила мер міста Давао.
Нагадаємо, замкнених людей намагалися врятувати до 3:30 суботи за місцевим часом. Кількість жертв спочатку оцінювалася від 25 до 35 осіб.