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    «Не було шансів вижити»: жертвами пожежі на Філіппінах стали 36 осіб

    За словами рятувальників, у людей, які опинилися в приміщенні під час пожежі, не було шансів вижити: «ніхто не витримав би надзвичайного тепла та товстого чорного диму»
    Під час пожежі у торговельному центрі міста Давао на Філіппінах загинули 36 осіб. Люди опинилися замкнутими в приміщенні. Як повідомляє АВС news, пожежа почалася увечері в п'ятницю на третьому поверсі торгового центру, в меблевому магазині. Вогонь швидко перекинувся і на четвертий поверх. Місце інциденту відвідав президент Філіппін Родріго
    • Сьогодні, 00:56
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    Пожежа у торговельному центрі міста Давао
    Фото: The Associated Press
    Пожежа у торговельному центрі міста Давао

    За словами рятувальників, у людей, які опинилися в приміщенні під час пожежі, не було шансів вижити: «ніхто не витримав би надзвичайного тепла та товстого чорного диму»

    Під час пожежі у торговельному центрі міста Давао на Філіппінах загинули 36 осіб. Люди опинилися замкнутими в приміщенні.

    Як повідомляє АВС news, пожежа почалася увечері в п'ятницю на третьому поверсі торгового центру, в меблевому магазині. Вогонь швидко перекинувся і на четвертий поверх.

    Місце інциденту відвідав президент Філіппін Родріго Дутерте разом зі своєю дочкою Сарою. Вона - мер міста Давао, де сталася трагедія. Разом вони зустрілися з родичами загиблих та тими, кому вдалося вижити.

    Причина займання наразі невідома. Триває розслідування.

    За словами рятувальників, у людей, які опинилися в приміщенні під час пожежі, не було шансів: «ніхто не витримав би надзвичайного тепла та товстого чорного диму».

    «Вони (пожежники, - ред.) сказали, що шанси на виживання дорівнюють нулю»  - заявила мер міста Давао.

    Нагадаємо, замкнених людей намагалися врятувати до 3:30 суботи за місцевим часом. Кількість жертв спочатку оцінювалася від 25 до 35 осіб.

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