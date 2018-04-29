Парашутист у повітрі відчепив основний парашут заміть того, щоб розкрити його: моторошне відео

Коли хлопець зрозумів помилку, то все ж спробував відкрити парашут

Канал Jointheteem опублікував відео екстреної ситуації під час стрибка з парашутом одного з учнів. Молода людина переплутала ручки і замість розкриття основного парашута відчепила його (ймовірно, він до автоматизму відпрацював рух при заняттях на землі). Коли хлопець зрозумів помилку, то все ж спробував відкрити основний парашут. Але так як до



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Коли хлопець зрозумів помилку, то все ж спробував відкрити парашут

Канал Jointheteem опублікував відео екстреної ситуації під час стрибка з парашутом одного з учнів. Молода людина переплутала ручки і замість розкриття основного парашута відчепила його (ймовірно, він до автоматизму відпрацював рух при заняттях на землі).

Коли хлопець зрозумів помилку, то все ж спробував відкрити основний парашут. Але так як до цього він витягнув ручки (вони перебували у нього в руках), парашут просто полетів у повітря.

На щастя, в ранець молодої людини була вбудована система RSL: вона автоматично відкриває запасний парашут у випадку відчеплення основного. В результаті парашутисту вдалося благополучно приземлитися.