Портал до центру Землі. Фотограф провела незабутню ніч на вершині діючого вулкану

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Вулкан Ньїрагонго

Не дивно, що назва «Ньїрагонго» означає «палити гору», і місцеві жителі вважають, що це ворота в пекло

Британський фотограф Белла Фальк заночувала на вершині діючого вулкану Ньїрагонго, який знаходиться в Демократичній Республіці Конго. Зокрема, вона побачила там лавове озеро, яке кипить з вибухами газу та сплесками лави до 10 м.

Фото із подорожі Фальк показала на власному сайті passportandpixels.com.

«Безстрашні мандрівники можуть перетнути кордон між Руандою та конфліктним Конго, а потім відправитися в похід на 6 годин, щоб провести ніч на вершині цієї неймовірної гори.

Якщо пощастить, як мені, то хмар не буде і тоді можна годинами спостерігати за цим котлом. Це схоже на портал в центр землі або велику вогняну прірву. Не дивно, що назва «Ньїрагонго» означає «палити гору», і місцеві жителі вважають, що це ворота в пекло», - розповідає Белла Фальк.

Джерело: Gazeta.ua