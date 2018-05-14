  1. Головна
  2. Відео
    Відео

    Портал до центру Землі. Фотограф провела незабутню ніч на вершині діючого вулкану

    • Сьогодні, 10:32
    • Розсилка
    Вулкан Ньїрагонго
    Вулкан Ньїрагонго

    Не дивно, що назва «Ньїрагонго» означає «палити гору», і місцеві жителі вважають, що це ворота в пекло

    Британський фотограф Белла Фальк заночувала на вершині діючого вулкану Ньїрагонго, який знаходиться в Демократичній Республіці Конго. Зокрема, вона побачила там лавове озеро, яке кипить з вибухами газу та сплесками лави до 10 м.

    1 з 15
    на весь екран згорнути
    Портал до центру Землі. Фотограф провела незабутню ніч на вершині діючого вулкану
    Портал до центру Землі. Фотограф провела незабутню ніч на вершині діючого вулкану
    Портал до центру Землі. Фотограф провела незабутню ніч на вершині діючого вулкану
    Портал до центру Землі. Фотограф провела незабутню ніч на вершині діючого вулкану
    Портал до центру Землі. Фотограф провела незабутню ніч на вершині діючого вулкану
    Портал до центру Землі. Фотограф провела незабутню ніч на вершині діючого вулкану
    Портал до центру Землі. Фотограф провела незабутню ніч на вершині діючого вулкану
    Портал до центру Землі. Фотограф провела незабутню ніч на вершині діючого вулкану
    Портал до центру Землі. Фотограф провела незабутню ніч на вершині діючого вулкану
    Портал до центру Землі. Фотограф провела незабутню ніч на вершині діючого вулкану
    Портал до центру Землі. Фотограф провела незабутню ніч на вершині діючого вулкану
    Портал до центру Землі. Фотограф провела незабутню ніч на вершині діючого вулкану
    Портал до центру Землі. Фотограф провела незабутню ніч на вершині діючого вулкану
    Портал до центру Землі. Фотограф провела незабутню ніч на вершині діючого вулкану

    Фото із подорожі Фальк показала на власному сайті passportandpixels.com.

    Читайте також

    «Безстрашні мандрівники можуть перетнути кордон між Руандою та конфліктним Конго, а потім відправитися в похід на 6 годин, щоб провести ніч на вершині цієї неймовірної гори.

    Якщо пощастить, як мені, то хмар не буде і тоді можна годинами спостерігати за цим котлом. Це схоже на портал в центр землі або велику вогняну прірву. Не дивно, що назва «Ньїрагонго» означає «палити гору», і місцеві жителі вважають, що це ворота в пекло», - розповідає Белла Фальк.

    Джерело: Gazeta.ua

    Читайте також
    фотограф вулкан Африка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ