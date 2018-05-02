Місія ООН закликала покарати винних у кривавих сутичках в Одесі (відео)

«Суспільство має знати правду», - заявила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер

У Моніторинговій місії ООН з прав людини закликали Національну поліцію, Генеральну прокуратуру України та представників судової гілки влади не допустити безкарності винних у трагічних сутичках в Одесі 2 травня 2014 року. Про це говориться у відео, яке було оприлюднене на сторінці організації у соцмережі Facebook. «2 травня 2014 року в



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Фото: Радіо Свобода Сутички на Куликовому полі в Одесі, 2 травня 2014 року

«Суспільство має знати правду», - заявила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер

У Моніторинговій місії ООН з прав людини закликали Національну поліцію, Генеральну прокуратуру України та представників судової гілки влади не допустити безкарності винних у трагічних сутичках в Одесі 2 травня 2014 року.

Про це говориться у відео, яке було оприлюднене на сторінці організації у соцмережі Facebook.

«2 травня 2014 року в результаті сутичок в Одесі загинуло 48 людей, більше двохсот отримали поранення. Ми ще раз зустрілися з жертвами та їхніми рідними, вислухали, як їм болить і як вони прагнуть справедливості. Розслідування та судовий розгляд справ щодо насильства в Одесі 2 травня 2014 року тривають. Втім до сьогодні ніхто не поніс відповідальності за смерті. Жодну із службових осіб не було притягнуто до відповідальності за несвоєчасні дії під час заворушень у центрі міста та пожежі у Будинку профспілок на Куликовому полі», - зауважили у Моніторинговій місії ООН з прав людини.

До четвертої річниці одеських подій співробітники місії підготували спеціальне п’ятихвилинне відео.

«Чотири роки потому всі говорять про одне – неспроможність системи правосуддя. Судові процеси затягуються, розслідування не є ефективними, продовжується безкарність. Я обговорювала цю ситуацію із правоохоронцями і вислухала їхні твердження про ті зусилля, які вони докладають у цій складній справі. Втім, ще більше має бути зроблено. Осіб, винних у смерті 48 людей, має бути притягнуто до відповідальності. Справедливість має бути встановлена для жертв та їхніх родин. Суспільство має знати правду», - заявила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер.

Нагадаємо, в Одесі до дня роковин вуличних сутичок 2 травня 2014 року посилили охорону публічного порядку.