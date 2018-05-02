Роковини трагедії 2 травня: в Одесі ввели посилені заходи безпеки

На території Куликового поля встановили фільтраційні рамки

В Одесі до дня роковин вуличних сутичок 2 травня 2014 року, унаслідок яких загинуло 48 людей і ще сотні були поранені, посилили охорону публічного порядку. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Одеської області. «По периметру та території Куликового поля та Соборної площі патрулюють поліцейські та нацгвардійці. На територію



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Фото: Управління Служби безпеки України в Одеській області

На території Куликового поля встановили фільтраційні рамки

В Одесі до дня роковин вуличних сутичок 2 травня 2014 року, унаслідок яких загинуло 48 людей і ще сотні були поранені, посилили охорону публічного порядку.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Одеської області.

«По периметру та території Куликового поля та Соборної площі патрулюють поліцейські та нацгвардійці. На територію Куликового поля громадяни можуть потрапити тільки через встановлені фільтраційні рамки», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що вхід на Соборну площу - вільний.

«Також у цих районах діють обмеження руху транспорту», - заявили в поліції.

Дії правоохоронців координуються Ситуаційним центром, який працює в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

В поліції нагадали про заборону виготовлення, поширення та публічного використання символіки комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів.

Раніше повідомлялося, що 2 травня охороняти порядок разом з одеськими поліцейськими будуть 400 військовослужбовців Національної гвардії, курсантів Одеського державного університету внутрішніх справ та правоохоронців з інших регіонів України.