Санкції США б'ють по «ДНР» і «ЛНР»
- Сьогодні, 17:23
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Санкції США проти ватажків бойовиків на Донбасі
Хто з ватажків бойовиків має бізнес на Заході та як на них вплинуть санкції США
«Чорний список» з декількох сотень російських бізнесменів і політиків, яким відтепер обмежена зовнішньоекономічна діяльність і заборонений в'їзд до США, в кінці січня поповнився і десяткою членів угруповань «ДНР» і «ЛНР».
Хто ці люди та який бізнес мають на Заході бойовики?
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Джерело: Радіо Свобода