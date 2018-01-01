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    Санкції США б'ють по «ДНР» і «ЛНР»

    Хто з ватажків бойовиків має бізнес на Заході та як на них вплинуть санкції США
    «Чорний список» з декількох сотень російських бізнесменів і політиків, яким відтепер обмежена зовнішньоекономічна діяльність і заборонений в'їзд до США, в кінці січня поповнився і десяткою членів угруповань «ДНР» і «ЛНР». Хто ці люди та який бізнес мають на Заході бойовики? [READ_MORE]
    • Сьогодні, 17:23
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    Санкції США проти ватажків бойовиків на Донбасі
    Санкції США проти ватажків бойовиків на Донбасі

    Хто з ватажків бойовиків має бізнес на Заході та як на них вплинуть санкції США

    «Чорний список» з декількох сотень російських бізнесменів і політиків, яким відтепер обмежена зовнішньоекономічна діяльність і заборонений в'їзд до США, в кінці січня поповнився і десяткою членів угруповань «ДНР» і «ЛНР».

    Хто ці люди та який бізнес мають на Заході бойовики?

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    Джерело: Радіо Свобода

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