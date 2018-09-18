СБУ поглузувала зі слів Наливайченка про залучення магів до роботи спецслужби (відео)



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В СБУ креативно відповіли Валентину Наливайченку

«Не відповідає дійсності інформація видання «Страна.ua» з посиланням на інтерв’ю з Валентином Наливайченком щодо залучення до роботи в СБУ фахівців з екстрасенсорними чи магічними здібностями», - йдеться в заяві оприлюдненій на Facebook-сторінці СБУ.

Разом з тим, в СБУ не виключають, що мова в інтерв’ю могла йти про особистих позаштатних радників Наливайченка у 2014-2015 роках.

«Враховуючи це, ми здійснили реконструкцію можливої подібної співпраці. Під час зйомок жоден «консультант» - шаман, ворожка, екстрасенс, чаклун, маг, відьма не постраждали», - поглузували в СБУ над колишнім очільником спецслужби Наливайченком.