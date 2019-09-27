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    Скандал Мендель з журналістом: оприлюднене повне відео інциденту

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    <p>Журналісти поділилися повним відео, щоб уникнути маніпуляцій з боку Офісу президента</p> - Скандал Мендель з журналістом: оприлюднене повне відео інциденту

    Журналісти поділилися повним відео, щоб уникнути маніпуляцій з боку Офісу президента

    Редакція «Схем» показала повне відео спілкування журналіста Сергія Андрушка з Юлією Мендель

    Редакція проєкту «Схеми: корупція в деталях» опублікувала повне відео інциденту з прессекретарем Володимира Зеленського Юлією Мендель, яка відштовхнула журналіста Сергія Андрушка.

    Ролик опублікували у Facebook у п'ятницю, 27 вересня.

    «Щоб уникнути маніпуляцій з боку представників Офісу президента і прессекретаря Зеленського, редакція «Схем» публікує повне відео спілкування Сергія Андрушка з Юлією Мендель і спроб нашого журналіста отримати позицію керівника ОП Андрія Богдана і глави держави за фактами, встановленими під час розслідування», - написали журналісти.

    Раніше повідомлялося, що прессекретар президента Юлія Мендель напала на журналіста, який хотів поставити запитання Зеленському.

    Мендель після скандалу закликала журналістів «не накидатися на делегацію».

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