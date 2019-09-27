Мендель після скандалу закликала журналістів «не накидатися на делегацію»



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«Особистий простір першої особи – це його безпека», - підкреслила прессекретар Зеленського

Мендель зазначила, що у США «ні» для журналіста означає неможливість підходити до першої особи

Прессекретар президента України Юлія Мендель заявила, що вона не штовхала журналіста «Схем» Сергія Андрушка, а зупиняла.

Про це вона написала 27 вересня у Facebook.

«Пишуть, що побила журналіста, вдвічі більшого за себе. Заохочую всіх перевіряти інформацію. У США «ні» для журналіста означає неможливість підходити до першої особи. Інакше журналіста заарештують. Медіа наполягають, але не кидаються. Бо особистий простір першої особи – це його/її безпека. Особливо важливо це усвідомлювати після 2017 року, коли, вдаючи журналіста відомого видання, кілер підстрелив добровольця у Києві», - зазначила Мендель.

«Можливо, мої прохання дещо не дотягують до високих стандартів. Але й Сергій Андрушко – не найгалантніший джентльмен. На відео видно, що я його не штовхала і не кидалася, а зупиняла. Хочемо цивілізованої поведінки – давайте на цивілізоване «ні» не накидатися на делегацію заради красивої картинки», - підкреслила прессекретар Зеленського.

Раніше повідомлялося, що прессекретар президента Юлія Мендель напала на журналіста, який хотів поставити запитання Зеленському.