Прессекретарка Зеленського напала на журналіста: фото



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Мендель відштовхувала журналіста, який хотів задати питання Зеленському

Прессекретарка президента України Юлія Мендель здійснила фізичний напад на журналіста, який хотів поставити запитанні главі української держави Володимиру Зеленському.

Про це повідомив журналіст Михайло Ткач на своїй сторінці у Facebook.

«Хто може пояснити в якій цивілізованній країні світу прес-секретарка президента дозволяє собі подібне в момент коли журналіст хоче поставити питання першим особам! Це як називаться?! Свобода слова?! Ви там в США про нову країну говорите зараз? Ну то от пару скрінів з «нової країни». На момент коли мене обрали до ради з питань захисту свободи слова при президентові я вже бачив ці кадри. Тому можна створити хоть десять рад, але президент має починати з себе і своїм прикладом демонструвати як потрібно ставитись до ЗМІ», - написав Ткач.

Він також опублікував фото нападу,які датовані вереснем 2019 року.

Нагадаємо, що ГПУ просила Офіс президента спростувати чи підтвердити заяву Юлії Мендель про те, що українські військові, відповідаючи на провокації терористів, здійснюють обстріли цивільних об'єктів на Донбасі.

Під час допиту у Генпрокуратурі Юлія Мендель відмовилася давати свідчення, вказати джерело інформації, зазначивши, що сам допит є політизованим і може бути використаний проти неї.