Скандали, протести та урочистості. Як проходить візит Дональда Трампа до Британії



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Президент США Дональд Трамп з дружиною Меланією зустрілися з королевою Великобританії, з принцом Чарльзом і його дружиною Каміллою. Букінгемський палац, Лондон. 3 червня 2019 року

Білий дім заявив, що цей візит підтвердить «стійкі та особливі відносини між Сполученими Штатами та Сполученим Королівством»

Третього червня президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія прилетіли з триденним офіційним візитом до Великої Британії. Приїзд американського президента супроводжується протестами і скандалами.

Варто зазначити, що це не перший візит Трампа до цієї країни. У липні 2018 року президент Трамп здійснив до Великої Британії робочий візит.

Білий дім заявив, що цей візит підтвердить «стійкі та особливі відносини між Сполученими Штатами та Сполученим Королівством».

Джерело: Радіо Свобода