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    Українські десантники беруть участь у масштабних навчаннях НАТО

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    Військові навчання&nbsp;Saber Guardian - 2019 - Українські десантники беруть участь у масштабних навчаннях НАТО
    Військові навчання Saber Guardian - 2019

    Навчання відбуватимуться понад два тижні в кілька етапів на різних ділянках військового полігону

    Військові перебувають у Румунії на військових навчаннях Saber Guardian - 2019.

    Про це повідомляє прес-служба Командування ДШВ ЗСУ.

    Там додали, що Україну на маневрах представляє ротний-тактична група 25 окремої повітряно Дніпропетровської бригади ДШВ.

    «Головна мета навчань - демонстрація єдності, згуртованості і солідарності держав-партнерів і союзників НАТО для відбиття можливої агресії шляхом мобілізації сил», - йдеться в повідомленні.

    Навчання триватимуть з 3 по 24 червня на території Румунії, Болгарії та Угорщини. У навчаннях беруть участь близько 8-ми тисяч військовослужбовців з Албанії, Болгарії, Боснії і Герцеговини, Угорщини, Румунії та США.

    Навчання проводяться щорічно з 2013 року в різних країнах за принципом ротації. Вони входять в Програму Європейського командування Збройних сил США з метою вдосконалення взаємодії між збройними силами країн-членів і партнерів НАТО.

    США НАТО навчання
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