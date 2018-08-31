  1. Головна
  2. Відео

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Відео

    Тереза Мей знову станцювала в Африці запальний танок (відео)

    • Розсилка
    Тереза Мей знову станцювала в Африці запальний танок (відео)

    Раніше в Інтернет жваво обговорювали відео з Південної Африки, де Тереза Мей також станцювала разом зі школярами

    Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей станцювала запальний танок під час візиту до столиці Кенії Найробі.

    В кенійській столиці, зокрема, вона поспілкувалася з місцевими скаутами, за одним з яких і повторила танцювальні рухи.

    Читайте також

    Варто зазначити, що раніше в Інтернет жваво обговорювали відео з Південної Африки, де Тереза Мей також станцювала разом зі школярами.

    Читайте також
    Тереза Мей
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ