Тереза Мей знову станцювала в Африці запальний танок (відео)



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Раніше в Інтернет жваво обговорювали відео з Південної Африки, де Тереза Мей також станцювала разом зі школярами

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей станцювала запальний танок під час візиту до столиці Кенії Найробі.

В кенійській столиці, зокрема, вона поспілкувалася з місцевими скаутами, за одним з яких і повторила танцювальні рухи.

Варто зазначити, що раніше в Інтернет жваво обговорювали відео з Південної Африки, де Тереза Мей також станцювала разом зі школярами.