  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Після війни з Грузією Росія зрозуміла, що може робити все, що їй заманеться - The Times

    • Розсилка
    Перша реакція Заходу на війну в Грузії вражала - Після війни з Грузією Росія зрозуміла, що може робити все, що їй заманеться - The Times
    Перша реакція Заходу на війну в Грузії вражала

    Десять років тому здалося б немислимим, що Путін і його приятелі безпосередньо втрутяться в президентські вибори в США, - експерт

    «Рівно 10 років тому Росія вступила у війну з Грузією», - пише в The Times Ендрю Фоксолл, директор центру досліджень Росії і Євразії при британському аналітичному центрі Henry Jackson Society. 

    Автор нагадує, що перша реакція Заходу на цю війну вражала, але в кінці 2008 року ЄС відновив переговори з Росією, в 2010 році НАТО домовилося з РФ про нове «стратегічне партнерство», а в 2011 році прем'єр-міністр Великобританії Кемерон відвідав Москву.

    Фоксолл визнає, що з 2011 року ставлення Великобританії, та й усього Заходу, до Росії змінився. «Відносини Лондона з Москвою більше не засновані виключно на економіці. Як чітко роз'яснила Тереза Мей, тепер Великобританія вважає Росію ворожою державою: Рада національної безпеки оголосила Росію загрозою вищої категорії, а в парламенті існує навіть група з координації дій з Росією, яка повинна спрямовувати діяльність Палати громад щодо Росії», - йдеться в статті.

    І все ж, вважає автор, «зі своєї війни з Грузією Росія отримала урок, що може діяти як їй захочеться і де їй захочеться, а будь-які закиди з боку Заходу - щось моментне. Захід, однак, не зробив жодних висновків. Ще гірше, що він не сприйняв цю війну як застереження про агресивний характер путінського режиму, і столиці західних країн, в тому числі Лондон, тоді відмовилися зробити кроки, за рахунок яких у нас тепер було б менше труднощів».

    «Десять років тому здалося б немислимим, що Путін і його приятелі безпосередньо втрутяться в президентські вибори в США, проведуть в Німеччині інформаційну операцію, спрямовану на підігрівання ксенофобії або створять в Словаччині базу в мілітаристської стилі, де оспівується радянських полон Центральної та Східної Європи. Але саме до цього призвела бездіяльність Заходу. Тепер постало питання, чи готові ми в кінці кінців почути застереження, які випливають з поведінки Росії за останнє десятиліття, і запобігти ще серйознішим наслідкам у наступному десятилітті», - підсумовує автор.

    Читайте також
    ЄС Росія США НАТО вибори війна Путін Грузія Тереза Мей
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ