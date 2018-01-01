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    Трамп: Підготовлені вчителі могли б зі зброєю захистити школярів від нападів у США

    Трамп прокоментував масові вбивства у навчальних закладах США
    Президент США Дональд Трамп вважає, що озброєння деяких вчителів у школах могло б допомогти запобігти масовим вбивствам у навчальних закладах. Про це він написав у Twitter 22 лютого 2018 року.  [READ_MORE] Нагадаємо, 14 лютого у школі міста Паркленд штату Флорида сталася стрілянина. Спочатку повідомлялося про щонайменше 20
    • Сьогодні, 11:55
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    Дональд Трамп
    Дональд Трамп

    Трамп прокоментував масові вбивства у навчальних закладах США

    Президент США Дональд Трамп вважає, що озброєння деяких вчителів у школах могло б допомогти запобігти масовим вбивствам у навчальних закладах. Про це він написав у Twitter 22 лютого 2018 року. 

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    Нагадаємо, 14 лютого у школі міста Паркленд штату Флорида сталася стрілянина. Спочатку повідомлялося про щонайменше 20 постраждалих. Пізніше стало відомо, що загинули 17 людей.

    Джерело: Радіо Свобода

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