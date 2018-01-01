Трамп: Підготовлені вчителі могли б зі зброєю захистити школярів від нападів у США

Трамп прокоментував масові вбивства у навчальних закладах США

Президент США Дональд Трамп вважає, що озброєння деяких вчителів у школах могло б допомогти запобігти масовим вбивствам у навчальних закладах. Про це він написав у Twitter 22 лютого 2018 року. [READ_MORE] Нагадаємо, 14 лютого у школі міста Паркленд штату Флорида сталася стрілянина. Спочатку повідомлялося про щонайменше 20



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Дональд Трамп

Трамп прокоментував масові вбивства у навчальних закладах США

Президент США Дональд Трамп вважає, що озброєння деяких вчителів у школах могло б допомогти запобігти масовим вбивствам у навчальних закладах. Про це він написав у Twitter 22 лютого 2018 року.

Нагадаємо, 14 лютого у школі міста Паркленд штату Флорида сталася стрілянина. Спочатку повідомлялося про щонайменше 20 постраждалих. Пізніше стало відомо, що загинули 17 людей.

Джерело: Радіо Свобода