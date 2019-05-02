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    У центральній частині США з берегів вийшла річка Міссісіпі

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    Загалом попередження про повінь місцева влада оголосила в 10 штатах - У центральній частині США з берегів вийшла річка Міссісіпі
    Загалом попередження про повінь місцева влада оголосила в 10 штатах

    Найбільше постраждало місто Давенпорт – так високо Міссісіпі не піднімалася там останні чверть століття

    Висока вода затопила центральну частину США, там розлилася річка Міссісіпі. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

    Захисні дамби не витримали паводка, і вода затопила вулиці. Найбільше постраждало місто Давенпорт – так високо Міссісіпі не піднімалася там останні чверть століття. Автомобілі перебувають у воді по дах, підтоплені перші поверхи будинків.

    Жителі пошкоджених регіонів вимушені терміново евакуюватися на човнах. Їм допомагають рятувальники, які перебираються затопленими вулицями вплав. Загалом попередження про повінь місцева влада оголосила в 10 штатах.

    До слова, 30 квітня на Вінниччині через зливу розлилась річка.

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