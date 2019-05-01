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    На Вінниччині через зливу розлилась річка

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    ілюстративне фото - На Вінниччині через зливу розлилась річка
    ілюстративне фото

    Спокійна річка через зливу перетворилася на бурхливий потік

    30 квітня на Вінниччині ускладнились погодні умови. За словами очевидців, через рясний дощ у Томашпільському районі розлилась річка поблизу села Комарогород. Рух транспорту ускладнився.

    «Ми стали свідками того, що зупинився рух по автодорозі з селища Вапнярка у бік райцентру Ямпіль. У селі Комаргород є невеличка річечка Русава, яка вже має ширину кілька десятків метрів. Кілька годин тому там розпочався сильний дощ. І ця річечка перетворилась у бурхливий потік. І цим самим перекрив дорогу. Автомобілістам доводиться розвертатися і їхати іншим боком. Це надзвичайна ситуація», - розповіла Олена Яворська.

    Яворська керівник екологічної обласної асоціації «Зелений світ Поділля».

    «Так, як я еколог, я бачила чимало ситуацій. Це звичайно, не так страшно, як паводок у 2008 році на Дністрі. Але це одна з Надзвичайних Ситуацій місцевого рівня. Безперечно, крім дороги, яку скоріш за все доведеться ремонтувати, там зачепило і приватні помешкання», - додала Яворська.

    За словами Яворської, дощ рухається смугою зі Сходу на Захід.

    Джерело: vinnitsa.info

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