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    У Рівному школяреві зробили сюрприз із поверненням тата-військового: зворушливе відео

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    У Рівному школяреві зробили сюрприз із поверненням тата-військового: зворушливе відео
    Фото «Суспільне»

    Тато-військовий разом із вчителями та однокласниками влаштував синові сюрприз

    У Рівному боєць Володимир Боднар тільки-но повернувся із зони ООС та завітав на урок до сина. Хлопчику зав'язали очі – нібито вчили накладати пов'язку. «Пацієнтом», поки школяр не бачив, став його тато. Про це інформує «Суспільне».

    Сюрприз допомогла влаштувати керівниця «Рівне – Такмед» Тетяна Воронцова. Вона займається навчанням домедичної допомоги.

    Батько не бачив сина з лютого

    Військовий 108 гірсько-штурмового батальйону Володимир Боднар був на війні від самого початку. Він провів сім ротацій на першій лінії, а чотири останні був старшим на позиції. За всі роки візити додому тривали всього кілька днів чи тиждень. Лише одного разу вдалось приїхати на пів року.

    Із сином востаннє бачився ще у лютому. Напередодні Володимир написав дружині повідомлення, що повертається.

    «Хоча серце стискалося, бо там дім і сім'я, а тут – побратими, уже теж, як рідні», – сказав боєць.

    Хотів зробити сюрприз для сина

    Чоловік вирішив зробити своє повернення особливим для сина. Тому й звернувся до «Рівне – Такмед». Керівниця організації Тетяна Воронцова зауважила, що є відео, як у всіх країнах світу ветерани повертаються до рідних. В Україні такого не було.

    Під час уроку «Я досліджую світ» у клас тихенько зайшов Володимир. Його син в цей час саме вчився з зав'язаними очима накладати пов'язку при кровотечі.

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    Відкриваю очі і бачу тата

    Третьокласник Данило Боднар не міг стримати емоцій.

    «Артем стояв так біля мене. Я накладаю, накладаю, відкриваю очі і бачу вже не Артема, а тата. Він біля мене стоїть. Казав, що в жовтні приїде, а приїхав у вересні», – розповів хлопчик.

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    Публикация от Суспільне Рівне (@suspilne.rivne)

    Насамкінець Володимир зізнався, що бажання повернутися на фронт часто виникає раптово. Цього разу він хоче побути з сім'єю щонайменше пів року.

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    Теги: Рівне
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    У Рівному школяреві зробили сюрприз із поверненням тата-військового: зворушливе відео