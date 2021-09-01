У Рівному 15-річні близнюки напали на жінку з ножем

Хлопці надивилися жорстоких фільмів і вирішили подивитися, як почувається людина після удару ножем

У Рівному 15-річні брати близнюки напали на 42-річну жінку. ЇЇ із непроникаючими ножовими пораненнями доставили до лікарні.Інцидент стався вранці, 31 серпня, поблизу дитмайданчика на вулиці Чорновола.

Поліцейські розшукали нападників. Вони перебували вдома. Ними виявилися двоє 15-річних братів-близнюків. Їх доправили до поліції, де вони в присутності батьків спілкувалися зі слідчими. Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

Хлопцю, який бив жінку ножем, повідомили про підозру.

У поліції повідомили, що однією із версій нападу є перегляд заборонених фільмів, де присутні сцени жорстокості.

За словами начальника Рівненського районного управління поліції Романа Штеба, надивившись фільмів, підлітки хотіли побачити, як почуває себе людина після нанесення поранення ножем.

Хлопці взяли ніж і пішли на вулицю, і нанесли ножові поранення жінці, яка проходила повз.

«Одна із версій скоєного – підлітки дивилися заборонені фільми, де присутня певна жорстокість, і захотіли випробувати щось подібне самі, – повідомив начальник Рівненського районного управління поліції Роман Штеба. – Брат затриманого поки що проходить як свідок. Обоє раніше в поле зору не потрапляли і виховуються у повноцінній та благополучній сім’ї. Жоден із батьків не здогадувався про їхні наміри».

Пораненою виявилась 42-річна Ольга, яка саме відвела дитину до дитячого садочка. Коли приїхали медики, жінка була ще у свідомості. Під час огляду вони виявили три колото-різані рани на спині, які обробили та наклали асептичні пов’язки.

Правоохоронці вирішують питання про затримання одного із підлітків, який поранив жінку, у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Також хлопці пройдуть психіатричну експертизу.

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