Росія розгорнула нову дивізію біля кордону з Україною

Пункти постійного базування нової дивізії розташовані у Волгоградській області

Країна-агресорка розгорнула нову мотострілецьку дивізію у прикордонному з Україною військовому окрузі. Про це інформує пресслужба «Южного воєнного округа РФ».

Нове військове з’єднання отримало назву «20-я мотострелковая дивизия».

До 2009 року у російські армії вже існувала дивізія з цим номером, але після реформи її скоротили до бригади з назвою «20-я гвардейская отдельная мотострелковая бригада».

Пункти постійного базування нової дивізії розташовані у Волгоградській області.

На базі бригади у місті Волгоград будуть розгорнуті військові частини:

«255-й гвардейский мотострелковый Сталинградско-Корсуньский Краснознамённый полк имени генерал-полковника М. С. Шумилова»

«944-й гвардейский самоходный артиллерийский Черновицко-Гнезненский Краснознамённый, орденов Суворова и Богдана Хмельницкого полк»

«358-й гвардейский зенитный ракетный Прикарпатско-Гнезненский орденов Кутузова, Богдана Хмельницкого и Красного Знамени полк»

«487-й отдельный противотанковый артиллерийский дивизион»

Окремий танковий батальйон колишньої «56-й десантнто-штурмовой бригады» переведений під Волгоград та перейменований у «428-й отдельный танковый Бобруйский ордена Ленина Краснознамённый ордена Суворова батальон» та так само введений у нову дивізію.

Відомо про розгортання на території бази колишньої «56-й десантнто-штурмовой бригады» у місті Камишин мотострілецького полку під іменуванням «242-й гвардейский мотострелковый Залещицкий ордена Ленина Краснознамённый орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого полк».

Мотострілецький полк має отримати на озброєння бронетранспортери БТР-82А.

Напередодні батальйонні тактичні групи одного зі сформованих мотострілецьких полків дивізії розпочали двосторонні тактичні навчання.

Маневри відбувались в умовах дії засобів радіо-електронної боротьби з приданими групами контрснайперської боротьби на полігоні Прудбой у Волгоградській області.

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