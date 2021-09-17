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    Росія розгорнула нову дивізію біля кордону з Україною

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    Бронетехніка зі складу 20 дивізії збройних сил Росії&nbsp; - Росія розгорнула нову дивізію біля кордону з Україною
    Бронетехніка зі складу 20 дивізії збройних сил Росії 
    фото: міноборони Росії

    Пункти постійного базування нової дивізії розташовані у Волгоградській області

    Країна-агресорка розгорнула нову мотострілецьку дивізію у прикордонному з Україною військовому окрузі. Про це інформує пресслужба «Южного воєнного округа РФ».

    Нове військове з’єднання отримало назву «20-я мотострелковая дивизия».

    До 2009 року у російські армії вже існувала дивізія з цим номером, але після реформи її скоротили до бригади з назвою «20-я гвардейская отдельная мотострелковая бригада».

    Пункти постійного базування нової дивізії розташовані у Волгоградській області.

    На базі бригади у місті Волгоград будуть розгорнуті військові частини:

    • «255-й гвардейский мотострелковый Сталинградско-Корсуньский Краснознамённый полк имени генерал-полковника М. С. Шумилова»
    • «944-й гвардейский самоходный артиллерийский Черновицко-Гнезненский Краснознамённый, орденов Суворова и Богдана Хмельницкого полк»
    • «358-й гвардейский зенитный ракетный Прикарпатско-Гнезненский орденов Кутузова, Богдана Хмельницкого и Красного Знамени полк»
    • «487-й отдельный противотанковый артиллерийский дивизион»

    Окремий танковий батальйон колишньої «56-й десантнто-штурмовой бригады» переведений під Волгоград та перейменований у «428-й отдельный танковый Бобруйский ордена Ленина Краснознамённый ордена Суворова батальон» та так само введений у нову дивізію.

    Відомо про розгортання на території бази колишньої «56-й десантнто-штурмовой бригады» у місті Камишин мотострілецького полку під іменуванням «242-й гвардейский мотострелковый Залещицкий ордена Ленина Краснознамённый орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого полк».

    Мотострілецький полк має отримати на озброєння бронетранспортери БТР-82А.

    Напередодні батальйонні тактичні групи одного зі сформованих мотострілецьких полків дивізії розпочали двосторонні тактичні навчання.

    Маневри відбувались в умовах дії засобів радіо-електронної боротьби з приданими групами контрснайперської боротьби на полігоні Прудбой у Волгоградській області.

    До слова, Росія згодна на участь США у переговорах з питань Донбасу.

    Нагадаємо, нещодавно Дмитро Пєсков спрогнозував, коли відбудеться зустріч Путіна із Зеленським.

    Також Росія благає Чехію не видавати «зеленого чоловічка» Україні, який брав участь у подіях, які призвели до окупації Криму.

    Теги: Росія військові військова техніка Україна кордон озброєння
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    Росія розгорнула нову дивізію біля кордону з Україною