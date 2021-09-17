Росія розгорнула нову дивізію біля кордону з Україною
Пункти постійного базування нової дивізії розташовані у Волгоградській області
Країна-агресорка розгорнула нову мотострілецьку дивізію у прикордонному з Україною військовому окрузі. Про це інформує пресслужба «Южного воєнного округа РФ».
Нове військове з’єднання отримало назву «20-я мотострелковая дивизия».
До 2009 року у російські армії вже існувала дивізія з цим номером, але після реформи її скоротили до бригади з назвою «20-я гвардейская отдельная мотострелковая бригада».
Пункти постійного базування нової дивізії розташовані у Волгоградській області.
На базі бригади у місті Волгоград будуть розгорнуті військові частини:
- «255-й гвардейский мотострелковый Сталинградско-Корсуньский Краснознамённый полк имени генерал-полковника М. С. Шумилова»
- «944-й гвардейский самоходный артиллерийский Черновицко-Гнезненский Краснознамённый, орденов Суворова и Богдана Хмельницкого полк»
- «358-й гвардейский зенитный ракетный Прикарпатско-Гнезненский орденов Кутузова, Богдана Хмельницкого и Красного Знамени полк»
- «487-й отдельный противотанковый артиллерийский дивизион»
Окремий танковий батальйон колишньої «56-й десантнто-штурмовой бригады» переведений під Волгоград та перейменований у «428-й отдельный танковый Бобруйский ордена Ленина Краснознамённый ордена Суворова батальон» та так само введений у нову дивізію.
Відомо про розгортання на території бази колишньої «56-й десантнто-штурмовой бригады» у місті Камишин мотострілецького полку під іменуванням «242-й гвардейский мотострелковый Залещицкий ордена Ленина Краснознамённый орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого полк».
Мотострілецький полк має отримати на озброєння бронетранспортери БТР-82А.
Напередодні батальйонні тактичні групи одного зі сформованих мотострілецьких полків дивізії розпочали двосторонні тактичні навчання.
Маневри відбувались в умовах дії засобів радіо-електронної боротьби з приданими групами контрснайперської боротьби на полігоні Прудбой у Волгоградській області.
До слова, Росія згодна на участь США у переговорах з питань Донбасу.
Нагадаємо, нещодавно Дмитро Пєсков спрогнозував, коли відбудеться зустріч Путіна із Зеленським.
Також Росія благає Чехію не видавати «зеленого чоловічка» Україні, який брав участь у подіях, які призвели до окупації Криму.