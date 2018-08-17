У Вишневому люди спалили паркан навколо будівництва нової багатоповерхівки



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Фото: kiev.informator.ua

Конфлікт між забудовниками і жителями Вишневого виник ще в квітні 2017 року

Жителі міста Вишневе протестують проти зведення багатоповерхівок. Активісти борються за обладнання парку замість житлового комплексу.

Конфлікт між забудовниками і жителями Вишневого виник ще в квітні минулого року. Тоді на покинутій території за адресою вулиця Машинобудівник, 17а почали будівництво будинків. На старті проекту активісти зламали паркан і на час заморозили.

У четвер, 16 серпня, сотні активістів знову вийшли на акцію до колишнього пустиря, де зараз стоять три недобудови. Їх звели кілька місяців тому, а територію під подальше будівництво огородили парканом. Біля нього і зібралися жителі містечка. За їх словами, вони мирно обговорювали питання забудови місцевості, але тітушки, які на стороні забудовника, почали поводитися агресивно. Кидалися на активістів, били, погрожували розправою і розпорошили балончики зі сльозогінним газом. За словами очевидців, під час інциденту постраждали декілька осіб - активіст і жінка похилого віку, яка проходила повз.

Жителі викликали поліцію, але та, за їхніми словами, спершу не приїжджала. Тому незабаром виникла масштабний конфлікт між прихильниками зведення будинків і борцями за зелену зону. Протестувальники зламали і спалили паркан навколо будівництва і огорожі фундаменту багатоповерхівки. Люди вимагали зупинити будівництво і обладнати парк на місці, де вже стоять три, практично добудованих, житлові будинки і ще стільки ж планують звести.

Представник компанії-забудовника «Будінвестконтакт» Лук'янчук Сергій Володимирович розповів, що всі документи на будівництво в нормі, адже без них би ніхто не дозволив забудовувати ділянку. Однак при собі відповідних паперів у нього не було. Це він пояснив тим, що, дізнавшись про акцію, довелося швидко виїжджати на місце. Також він підкреслив, що в проекті житлового комплексу запланована споруда дитячого садка. Крім того, на території хочуть обладнати зелену зону, яка охопила б територію річки, вона протікає поруч з будинками. За словами Лук'янчука, зараз там купи сміття і використані шприци.

Як розповіли активісти, забудова нелегальна. А депутати місцевої ради не голосували за відведення земельної ділянки під будівництво житлових або громадських будівель. Також люди підозрюють, що забудовників захищає поліція. Про це свідчить той факт, що правоохоронці не одразу приїхали на виклик. Але коли вже прибули на місце, вели себе пасивно. Жителі самі затримали кілька агресивних молодих хлопців і передали їх в руки правоохоронців.

Нагадаємо, у Вишневому Києво-Святошинського району на Київщині (передмістя столиці) побили активіста Ігоря Гришачова.

Джерело: Інформатор