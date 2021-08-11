  1. Головна
  2. Відео
рус
    Відео

    Оркестр морської піхоти став конкурсантом престижного конкурсу в США (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Оркестр морської піхоти став конкурсантом престижного конкурсу в США (відео)
    Фото: Новинарня

    Переможця відбору оголосять на День незалежності та запросять до Каліфорнії на музичний фестиваль

    Хлопці з 36-ї бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського потрапили до числа конкурсантів міжнародного конкурсу в США «Сalifornia Fest – UNITED BY SONG», пише «Новинарня».

    На відбір потрапила пісня «Йдемо у бій» Дмитра Шиманського, учасника музичного колективу, яку виконали у стилі рок-н-ролу.

    Замість жюрі конкурсу – користувачі соцмереж, а замість балів – вподобайки, які треба ставити під відео. Від кількості «лайків» залежить перемога учасника відбору. Той, хто стане переможцем, поїде на музичний фестиваль до штатів у наступному році. А також візьме участь у мистецькій програмі каліфорнійської радіостанції «Ethno FM Radio 87.7FM».

    Наразі користувачі соцмереж просять підтримати військовий оркестр і «налайкати» хлопцям на перемогу у конкурсі. Результати музичного відбору та ім'я переможця оголосять на День незалежності, 24 серпня.

    Нагадаємо, в Національній опері планують відкрити сезон грандіозним концертом з нагоди Дня незалжності.

    Теги: США День Незалежності фестиваль концерт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Оркестр морської піхоти став конкурсантом престижного конкурсу в США (відео)