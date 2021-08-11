Оркестр морської піхоти став конкурсантом престижного конкурсу в США (відео)

Переможця відбору оголосять на День незалежності та запросять до Каліфорнії на музичний фестиваль

Хлопці з 36-ї бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського потрапили до числа конкурсантів міжнародного конкурсу в США «Сalifornia Fest – UNITED BY SONG», пише «Новинарня».

На відбір потрапила пісня «Йдемо у бій» Дмитра Шиманського, учасника музичного колективу, яку виконали у стилі рок-н-ролу.

Замість жюрі конкурсу – користувачі соцмереж, а замість балів – вподобайки, які треба ставити під відео. Від кількості «лайків» залежить перемога учасника відбору. Той, хто стане переможцем, поїде на музичний фестиваль до штатів у наступному році. А також візьме участь у мистецькій програмі каліфорнійської радіостанції «Ethno FM Radio 87.7FM».

Наразі користувачі соцмереж просять підтримати військовий оркестр і «налайкати» хлопцям на перемогу у конкурсі. Результати музичного відбору та ім'я переможця оголосять на День незалежності, 24 серпня.

Нагадаємо, в Національній опері планують відкрити сезон грандіозним концертом з нагоди Дня незалжності.