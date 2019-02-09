Влада Генуї демонтує міст, під час обвалу якого загинули 43 особи
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Демонтаж мосту Моранді у Генуї
Фото: AFP
14 серпня 2018 року на автостраді біля Генуї на півночі Італії обвалився проліт автомобільного мосту завдовжки близько сотні метрів
В італійському місті Генуя розпочали знесення мосту Моранді, внаслідок обвалу якого влітку 2018 року загинули 43 людини.
Про це повідомляє AFP.
«Команда почала знесення мосту Моранді у Генуї через півроку після його обвалу, де загинули 43 особи», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 14 серпня 2018 року на автостраді біля Генуї на півночі Італії обвалився проліт автомобільного мосту завдовжки близько сотні метрів. В результаті обвалу мосту загинули 43 людини.
Прокурор Генуї Франческо Коцці заявив, що причиною обвалу частини мосту Моранді була людська помилка.