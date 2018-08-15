«Це була людська помилка»: прокурор Генуї повідомив причину обвалу мосту



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Місце обвалу в Генуї

Прокуратура відкрила справу щодо злочинної недбалості і масового вбивства з необережності

Прокурор Генуї Франческо Коцці заявив, що причиною обвалу частини мосту Моранді була людська помилка.

Про це пише La Repubblica.

«Це не нещасний випадок, а людська помилка», - повідомив прокурор після завершення інспекції в районі мосту.

За фактом катастрофи прокуратура відкрила справу щодо злочинної недбалості і масового вбивства з необережності.

«Ми повинні відповісти на одне запитання: чому це сталося? Це наше завдання, і ми робитимемо все необхідне», - заявив Коцці.

За його словами, спочатку слідчі детально вивчать дані про хід реконструкції мосту і профілактичних робіт, а також відстежать все, що відбувалося на мосту у день трагедії. Наступним етапом будуть слідчі дії щодо відповідних інституцій і компанії, залучених до робіт на мосту.

Нагадаємо, 14 серпня на автостраді біля Генуї на півночі Італії обвалився проліт автомобільного мосту завдовжки близько сотні метрів.

Серед ймовірних причин обвалу мосту ЗМІ та експерти називають сильну зливу під час робіт зі зміцнення споруди, удар блискавки в опору та зношення залізобетонних конструкцій.

Станом на вечір 14 серпня влада повідомляла про те, що встановлено особи 19 загиблих.

Згідно з останніми даними міністерства внутрішніх справ Італії, підтверджено щонайменше 38 смертей.

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Джерело: Європейська правда