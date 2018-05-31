Як колишні полонені відстоюють свої права
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Фото: vgolos.com.ua
Політв'язні Кремля. Хтось вже на свободі, але переважна більшість з них і сьогодні знаходяться у місцях позбавлення волі
Забуті державою, вони намагаються власноруч допомагати одне одному
Чому окрім Української асоціації полонених, створеної тими, хто сам пережив полон, ніхто більше не переймається проблемами колишніх полонених?
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Джерело: Deutsche Welle