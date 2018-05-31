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    Як колишні полонені відстоюють свої права

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    <div class="copy">Політв'язні Кремля. Хтось вже на свободі, але переважна більшість з них і сьогодні знаходяться у місцях позбавлення волі</div> - Як колишні полонені відстоюють свої права
    Фото: vgolos.com.ua
    Політв'язні Кремля. Хтось вже на свободі, але переважна більшість з них і сьогодні знаходяться у місцях позбавлення волі

    Забуті державою, вони намагаються власноруч допомагати одне одному

    Чому окрім Української асоціації полонених, створеної тими, хто сам пережив полон, ніхто більше не переймається проблемами колишніх полонених?

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    Джерело: Deutsche Welle

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