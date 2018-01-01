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    В Італії невідомі відкрили вогонь з вікна автівки, є постраждалі

    Внаслідок стрілянини постраждало щонайменше чотири людини
    В італійському місті Мачерата невідомі, перебуваючи в автомобілі, відкрили вогонь по перехожих, є інформація про щонайменше чотирьох поранених. Про це повідомляє ВВС. Інциденти зі стріляниною зафіксували в різних частинах міста, в тому числі недалеко від залізничного вокзалу. Повідомляється, що стріляли двоє людей з чорного Alfa Romeo 147.
    • Сьогодні, 14:40
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    Внаслідок стрілянини постраждало щонайменше чотири людини

    В італійському місті Мачерата невідомі, перебуваючи в автомобілі, відкрили вогонь по перехожих, є інформація про щонайменше чотирьох поранених. Про це повідомляє ВВС.

    Інциденти зі стріляниною зафіксували в різних частинах міста, в тому числі недалеко від залізничного вокзалу.

    Повідомляється, що стріляли двоє людей з чорного Alfa Romeo 147.

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    Влада міста закликала жителів не залишати приміщення через можливе продовження стрільби.

    Нагадаємо, 22 січня чоловік відкрив стрілянину з балкона свого будинку в італійському місті Беллона в південній області Кампанія. Тоді поранення отримали п’ятеро людей.

     

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    Італія
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